Đại diện Lãnh tụ Tối cao Iran kêu gọi sớm hạ nhiệt xung đột Trung Đông

Ngày 2/5, Đại diện của Lãnh tụ Tối cao Iran, Abdul Majeed Hakeem Ilahi nhận định căng thẳng giữa Iran và liên minh Mỹ - Israel vẫn chưa chấm dứt, đồng thời kêu gọi các bên nhanh chóng hạ nhiệt nhằm tránh nguy cơ lan rộng và tác động tiêu cực tới ổn định toàn cầu.

Đại diện của Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Abdul Majeed Hakeem Ilahi. Ảnh: ANI News.

Ông Hakeem Ilahi nhận định tình hình hiện nay đang ở trạng thái “không xung đột, không hòa bình”, phản ánh căng thẳng kéo dài dù chưa chuyển thành chiến sự toàn diện. Ông kêu gọi các bên chấm dứt leo thang, nhấn mạnh ổn định toàn cầu phụ thuộc vào hành động của các bên liên quan, đặc biệt là những bên khởi phát xung đột. Theo ông, Iran không mong muốn đối đầu quân sự nhưng buộc phải đáp trả trước các cuộc tấn công, bất chấp những nỗ lực đàm phán trước đó.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei chỉ trích phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan việc thu giữ tàu của Iran, cho rằng đây là sự thừa nhận hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Trước đó, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã kiểm soát tàu, hàng hóa và dầu mỏ trong chiến dịch phong tỏa các cảng Iran.

Trên thực địa, quân đội Iran khẳng định đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng chiến lược toàn cầu. Người phát ngôn quân đội Iran Ebrahim Zolfaghari tuyên bố mọi tàu thuyền đều phải được phép của Iran mới được đi qua khu vực này. Giới chức Iran cho biết nhiều quốc gia đã đề nghị Tehran tạo điều kiện cho tàu của họ lưu thông qua eo biển.

Quân đội Iran khẳng định đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz. Ảnh: The Jerusalem Post.

Song song với các động thái trên, Iran cũng thúc đẩy giải pháp ngoại giao. Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 2/5 tiếp tục tiến hành nhiều cuộc điện đàm với các đối tác châu Á và châu Âu nhằm vận động ủng hộ đề xuất mới của Tehran về chấm dứt xung đột.

Trong các cuộc trao đổi, ông Araghchi cho rằng các hành động quân sự của Mỹ và Israel là nguyên nhân làm gia tăng bất ổn tại khu vực, đồng thời khẳng định Iran sẵn sàng đối thoại nếu các bên liên quan thay đổi cách tiếp cận. Ông cũng nhấn mạnh lực lượng vũ trang Iran luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, The Hindu.