Thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục cập nhật, bổ sung các nội dung liên quan mà các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các bộ, ngành Trung ương góp ý; đặc biệt là các yêu cầu về phát triển xanh, bảo vệ môi trường, hạ tầng số, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo tồn di sản văn hóa và nâng cao tính khả thi của quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh chủ trì hội nghị.

Chiều 21/5, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì hội nghị thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tham dự hội nghị có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các thành viên Hội đồng thẩm định; đại diện các bộ, ngành Trung ương; các nhà khoa học, chuyên gia; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

Đại diện đơn vị tư vấn - Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa trình bày dự thảo điều chỉnh.

Cùng với 3 trụ cột: Công nghiệp chế biến, chế tạo; Nông nghiệp, Du lịch; dự thảo bổ sung thêm hai trụ cột mới là khoa học - công nghệ, nhằm đạt mục tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP năm 2030 đạt 30%; trụ cột logistics và dịch vụ thương mại với định hướng phát triển tỉnh Thanh Hóa thành trung tâm quốc gia về công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến chế tạo. Dự thảo điều chỉnh cũng xác định 4 không gian kinh tế gồm vùng ven biển, vùng đồng bằng, vùng trung du miền núi phía Tây và đặc biệt là “không gian kinh tế tầm thấp” - mô hình mới gắn với UAV, logistics hàng không tầm thấp. Đồng thời, tỉnh đề xuất hình thành Khu kinh tế số và đổi mới sáng tạo Thanh Hóa với quy mô khoảng 35.000 - 40.000ha, hướng tới thu hút đầu tư công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, AI và kinh tế số. Về các trung tâm kinh tế động lực: Dự thảo điều chỉnh đề xuất bổ sung Khu du lịch Sầm Sơn - Hải Tiến là một trung tâm động lực chuyên biệt phát triển kinh tế du lịch. Toàn tỉnh gồm 1 đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ và 4 trung tâm động lực cấp tỉnh: Đô thị Thanh Hóa; Khu Kinh tế Nghi Sơn; Khu du lịch Sầm Sơn - Hải Tiến; Khu vực Bỉm Sơn và lân cận; Khu vực Lam Sơn - Sao Vàng.

Báo cáo tại hội nghị, Sở Tài chính cho biết: Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/2/2023, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước hình thành nền tảng phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, thực tiễn phát triển cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới cần được cập nhật và điều chỉnh để phù hợp với các chủ trương, định hướng mới của Trung ương, cũng như yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Giáo sư, Tiến sĩ Võ Chí Mỹ, Phó Chủ tịch Hội Trắc địa Bản đồ Viễn thám Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất cao với dự thảo được xây dựng. Các ý kiến đánh giá hồ sơ điều chỉnh quy hoạch được chuẩn bị công phu, bám sát định hướng phát triển mới của Đảng, Nhà nước và thực tiễn phát triển của tỉnh Thanh Hóa; cập nhật kịp thời các nghị quyết trụ cột liên quan đến hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xanh; đặc biệt là việc đưa nội dung kinh tế tầm thấp vào quy hoạch.

Tiến sĩ Nguyễn Bá Ân, chuyên gia cao cấp, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, Văn phòng Chính phủ phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tuy nhiên, các ủy viên phản biện và đại diện các bộ, ngành cho rằng: Một số nội dung cần được luận giải sâu hơn, làm rõ nguyên nhân điều chỉnh và rà soát kỹ tính thống nhất với các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch ngành mới ban hành.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, định hướng phát triển xanh cần được thể hiện rõ nét hơn với quan điểm xuyên suốt là không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Thanh Hóa cần chú trọng xây dựng môi trường phát triển “sạch - đẹp - xanh” và cụ thể hơn về định hướng phát triển đô thị thông minh, hạ tầng số và hệ sinh thái giáo dục hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ mới.

Các thành viên Hội đồng thẩm định tham dự hội nghị.

Một số ý kiến cho rằng Thanh Hóa cần quan tâm hơn đến định hướng phát triển dài hạn cho khu vực miền Tây của tỉnh, kết hợp phát triển du lịch sinh thái, lịch sử và văn hóa nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đặc thù của khu vực này; đồng thời, quy hoạch cần gắn chặt với nguồn lực thực hiện, phải chú trọng yếu tố con người và chất lượng đào tạo; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa, tri thức, bản sắc con người xứ Thanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Việc xây dựng, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 không chỉ phục vụ yêu cầu phát triển trước mắt mà còn định hình không gian phát triển dài hạn của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trong quá trình xây dựng hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, tỉnh Thanh Hóa đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất trách nhiệm, tâm huyết của các bộ, ngành Trung ương, các thành viên Hội đồng thẩm định, các nhà khoa học, chuyên gia và đơn vị tư vấn, qua đó giúp tỉnh có thêm nhiều thông tin, luận cứ quan trọng để hoàn thiện nội dung quy hoạch bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật, bám sát xu hướng phát triển mới của quốc gia và quốc tế.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định, đơn vị tư vấn và các sở, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, đặc biệt là những nội dung liên quan đến phát triển xanh, bảo vệ môi trường, hạ tầng số, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo tồn di sản văn hóa và nâng cao tính khả thi của quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, song song với quy hoạch tỉnh điều chỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đang chỉ đạo các sở, ngành triển khai nhiều đề án chuyên đề quan trọng nhằm cụ thể hóa các định hướng phát triển, như: Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Đề án xử lý rác thải; Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Đề án phát triển ngành y tế tỉnh Thanh Hóa... Đây được xem là những nền tảng quan trọng để tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển bền vững cho tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của các chuyên gia, nhà khoa học, các bộ, ngành Trung ương trong quá trình hoàn thiện và triển khai thực hiện quy hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua, giúp địa phương phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, mở ra không gian và động lực phát triển mới cho Thanh Hóa trong giai đoạn tới.

Tại hội nghị, các ủy viên Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu lấy ý kiến về hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Minh Hằng