UAV Ukraine sẽ là ngòi nổ kích hoạt xung đột trực tiếp Nga - NATO

(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Slovakia Robert Fico cảnh báo về khả năng bùng phát một cuộc xung đột quân sự trên diện rộng giữa Nga và NATO, xuất phát từ các sự cố liên quan đến máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: Getty Images

Phát biểu tại cuộc họp báo mới đây, Thủ tướng Slovakia Robert Fico bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc các máy bay không người lái tầm xa, được cho là của Ukraine, liên tục xuất hiện trong không phận của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo ông Fico, trong bối cảnh các kênh đối thoại trực tiếp giữa Nga và các nhà lãnh đạo phương Tây đang bị đóng băng, ngay cả một sự cố nhỏ hoặc một hành động khiêu khích bằng UAV cũng có thể kích hoạt các cơ chế phản ứng quân sự nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico nhấn mạnh: "Nếu các nhà lãnh đạo duy trì đối thoại với nhau như lẽ ra phải làm, khả năng một hành động khiêu khích dẫn đến xung đột lớn sẽ ở mức rất thấp. Ngược lại, nếu mọi bên đều giữ im lặng và từ chối đối thoại, ngay cả một sự cố nhỏ cũng có thể dẫn đến thảm họa."

Nhà lãnh đạo Slovakia đồng thời kêu gọi các nước phương Tây nối lại các nỗ lực ngoại giao trực tiếp với Moscow nhằm giảm thiểu nguy cơ hiểu lầm chiến lược.

Cảnh báo của Thủ tướng Slovakia được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực Baltic và Bắc Âu có những diễn biến phức tạp kể từ giữa tháng 3 vừa qua, khi nhiều quốc gia thành viên NATO báo cáo về các vụ rơi UAV trên lãnh thổ của mình.

Sự cố nghiêm trọng nhất xảy ra vào ngày 7/5, khi hai UAV tấn công vào một kho chứa dầu trên lãnh thổ Latvia mà không bị đánh chặn. Vụ việc đã dẫn đến việc Bộ trưởng Quốc phòng nước này từ chức và kéo theo sự sụp đổ của chính phủ liên minh do Thủ tướng Evika Silina đứng đầu.

Điện Kremlin cáo buộc một số thành viên NATO ngầm cho phép Ukraine sử dụng không phận hoặc lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các mục tiêu năng lượng của Nga, đặc biệt là ở vùng Leningrad. Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga gần đây cũng đưa ra cáo buộc tương tự đối với Latvia. Trong khi đó, chính quyền Latvia đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc cho rằng nước này cho phép Ukraine sử dụng lãnh thổ để tấn công Nga.

UAV tầm xa của Ukraine. Ảnh: United24media

Lập trường kêu gọi kiềm chế và đối thoại của Thủ tướng Slovakia Robert Fico hiện đang có sự khác biệt lớn so với quan điểm của một số đồng minh trong khối NATO. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho rằng các quốc gia thành viên NATO nên hỗ trợ điều hướng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đi đúng hướng. Cuộc tranh luận về giới hạn hỗ trợ quân sự và nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO hiện vẫn đang là chủ đề gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ khối quân sự này.

Nhật Lệ

Nguồn: RT, APT

