Bắc Kinh tăng tốc ngoại giao toàn cầu giữa cạnh tranh Mỹ - Trung

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ chủ trì cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York vào ngày 26/5, trước khi thăm Canada từ ngày 28-30/5 trong động thái được đánh giá nhằm mở rộng ảnh hưởng ngoại giao và thách thức trật tự quốc tế do Mỹ dẫn dắt.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rời Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 20 tháng 5 năm 2026. Ảnh: REUTER

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, với tư cách là nước giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng này, Trung Quốc sẽ chủ trì một cuộc họp cấp cao vào ngày 26/5 tại New York (Mỹ). Phiên họp có chủ đề trọng tâm là “Duy trì các Mục đích và Nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, Tăng cường Hệ thống Quốc tế với Liên Hợp Quốc là hạt nhân”

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn, cho biết cuộc họp sẽ nhấn mạnh vai trò của chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy cải cách quản trị toàn cầu và tăng cường quyền lực của Liên Hợp Quốc trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều biến động, xung đột và cạnh tranh chiến lược.

Trong thời gian ở New York, ông Vương Nghị dự kiến tham dự cuộc họp “Nhóm Những người bạn về Quản trị Toàn cầu”, gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cùng ngoại trưởng nhiều nước.

Giới quan sát nhận định Bắc Kinh đang tận dụng diễn đàn Liên Hợp Quốc để củng cố hình ảnh là lực lượng bảo vệ trật tự đa cực và chỉ trích chủ nghĩa đơn phương của Mỹ, đặc biệt trong các vấn đề Trung Đông và quản trị toàn cầu.

Chuyến đi diễn ra chỉ ít ngày sau hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh. Hai bên được cho là đã thảo luận khả năng ông Tập thăm cấp nhà nước tới Washington vào tháng 9 tới.

Ông Vương Nghị gặp,hội đàm với Ngoại trưởng Canada Anita Anand ngày 17 tháng 10 năm 2025. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Sau Mỹ, ông Vương sẽ thăm Canada theo lời mời của Ngoại trưởng Canada Anita Anand. Hai bên dự kiến trao đổi về kết quả chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 1 của Thủ tướng Canada Mark Carney, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực.

Đây được xem là dấu hiệu cho thấy quan hệ Trung Quốc - Canada đang dần cải thiện sau nhiều năm căng thẳng. Bắc Kinh kỳ vọng chuyến thăm sẽ giúp tăng cường lòng tin chính trị, xử lý khác biệt và thúc đẩy hợp tác song phương, trong khi Ottawa cũng tìm cách đa dạng hóa quan hệ kinh tế ngoài thị trường Mỹ.

Nhật Lệ

Nguồn: Chosun , SCMP