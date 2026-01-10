Lãnh tụ tối cao Iran phát tín hiệu cứng rắn

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã phát tín hiệu cứng rắn đối với các cuộc biểu tình lan rộng tại nước này, trong bối cảnh chính quyền Tehran cắt internet, hạn chế liên lạc quốc tế và cáo buộc người biểu tình “phá hoại đất nước để làm hài lòng Mỹ”.

Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei phát tín hiệu cứng rắn với người biểu tình. Ảnh: PBS

Trong bài phát biểu ngắn được phát sóng trên truyền hình nhà nước ngày 9/1, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cáo buộc một bộ phận người biểu tình “phá hoại đường phố để làm hài lòng Tổng thống Mỹ”, đồng thời nhấn mạnh Cộng hòa Hồi giáo Iran “sẽ không lùi bước trước các hành vi phá hoại”.

Ông Khamenei cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump nên tập trung giải quyết các vấn đề nội bộ của Mỹ thay vì can dự vào tình hình Iran, đồng thời chỉ trích Washington vì những hành động trong quá khứ mà Tehran cho là đã gây tổn hại cho người dân Iran. Trong đoạn băng phát sóng, những người ủng hộ ông Khamenei đã hô khẩu hiệu phản đối Mỹ.

Truyền thông nhà nước Iran sau đó gọi những người tham gia biểu tình là “phần tử gây rối”, làm dấy lên lo ngại về khả năng chính quyền sẽ siết chặt các biện pháp kiểm soát, tương tự những đợt bất ổn trước đây.

Các cuộc biểu tình tại Iran chưa có dấu hiệu dừng lại. Ảnh: RFI

Các cuộc biểu tình tại Iran tiếp diễn từ đêm 9/1 sang rạng sáng 10/1, bất chấp việc chính quyền cắt internet và hạn chế liên lạc quốc tế. Theo các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, người biểu tình đã tụ tập tại thủ đô Tehran và một số địa phương khác, hô khẩu hiệu phản đối chính quyền.

Theo các tổ chức theo dõi ở nước ngoài, hàng chục người đã thiệt mạng và hơn 2.300 người bị bắt giữ kể từ khi các cuộc biểu tình bùng phát vào cuối tháng 12 năm ngoái, ban đầu xuất phát từ khó khăn kinh tế và sau đó lan rộng trên nhiều tỉnh, thành.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang theo dõi sát diễn biến tại Iran và cảnh báo Mỹ sẽ có phản ứng mạnh nếu bạo lực nhằm vào người biểu tình leo thang. Ông Trump nói rằng bất kỳ hành động nào của Mỹ, nếu xảy ra, sẽ không bao gồm việc triển khai lực lượng trên thực địa, song có thể “tác động mạnh” vào các mục tiêu của Iran.

Trước đó, lãnh đạo Đức, Anh và Pháp đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại trước các thông tin về thương vong liên quan đến biểu tình tại Iran, đồng thời kêu gọi Tehran cho phép người dân bày tỏ quan điểm một cách hòa bình, không lo sợ bị trả đũa.

Bích Hồng

Nguồn: AP, Wion