Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa thảo luận nhiều quyết sách chiến lược cho giai đoạn phát triển mới

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX biểu quyết thông qua các nội dung trình tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Sáng 22/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX được tổ chức để thảo luận, cho ý kiến và quyết định các nội dung quan trọng về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, phân bổ vốn đầu tư công và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở giai đoạn 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu khai mạc.

Định hình không gian phát triển mới cho Thanh Hóa

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh, các nội dung trình hội nghị lần này đều là những vấn đề lớn, có ý nghĩa chiến lược, tác động trực tiếp đến định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới; yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận thẳng thắn, đi sâu vào những vấn đề cốt lõi để các nghị quyết, chủ trương được ban hành sát thực tiễn, có tính khả thi cao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trình bày Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại hội nghị, sau khi nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trình bày Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đóng góp ý kiến về các vấn đề lớn đang đặt ra đối với tỉnh trong bối cảnh mới, nhất là yêu cầu tái định vị không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đối với nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhiều đại biểu cho rằng việc điều chỉnh lần này không đơn thuần là cập nhật quy hoạch theo yêu cầu kỹ thuật mà phải mở ra tầm nhìn phát triển mới cho Thanh Hóa trong tương quan phát triển vùng và quốc gia.

Các đại biểu tập trung phân tích sâu mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành “một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc”.

Một số ý kiến đề nghị cần đánh giá khách quan hơn tương quan quy mô kinh tế, sức cạnh tranh và dư địa phát triển của tỉnh sau khi cả nước thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; từ đó xác định mục tiêu phát triển có tính phấn đấu cao nhưng phải sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sầm Sơn Lê Văn Tuấn phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Nhiều ý kiến thống nhất cao với định hướng phát triển kinh tế của tỉnh dựa trên 5 trụ cột gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp; du lịch; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; logistics và dịch vụ thương mại.

Theo các đại biểu, việc bổ sung các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và logistics thể hiện bước chuyển mạnh trong tư duy phát triển, phù hợp xu hướng cạnh tranh mới giữa các địa phương.

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Trịnh Huy Triều phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thảo luận về tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu đề nghị tỉnh cần khai thác hiệu quả hơn vai trò động lực của khu vực ven biển và Khu Kinh tế Nghi Sơn; đồng thời có cơ chế phát triển riêng cho khu vực miền núi phía Tây nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Siết chặt kỷ luật đầu tư công, ưu tiên các dự án tạo động lực tăng trưởng

Liên quan đến các nội dung về đầu tư công, nhiều ý kiến đề nghị việc phân bổ nguồn lực phải bảo đảm công khai, minh bạch, tránh dàn trải; ưu tiên các công trình trọng điểm, có tính lan tỏa, tạo động lực phát triển mới.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật đầu tư công, kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tĩnh Gia Trịnh Xuân Phú phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đối với dự thảo Nghị quyết “Về tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở giai đoạn 2025 - 2030”, nhiều ý kiến cho rằng đây là nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tỉnh đang triển khai chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu đổi mới phương thức quản trị ở cơ sở ngày càng cao.

Các đại biểu đề nghị Nghị quyết cần xác định rõ hơn tiêu chí đánh giá cán bộ cơ sở theo hướng lấy hiệu quả công việc, mức độ hài lòng của Nhân dân và năng lực tổ chức thực hiện làm thước đo; đồng thời quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu giải đáp các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị liên quan đến quy hoạch và đầu tư công.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu giải đáp các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị liên quan đến công tác cán bộ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đủ năng lực, dám chịu trách nhiệm

Sau khi nghe đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu giải đáp các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị; bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn đã khẩn trương, tích cực hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Quy hoạch tỉnh; đồng thời ghi nhận các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với những nội dung trình tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu bế mạc hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, các nội dung được thảo luận và thông qua tại hội nghị lần này đều là những vấn đề lớn, có tác động lâu dài đến định hướng phát triển của tỉnh trong nhiều năm tới. Vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ hiệu quả.

Đối với điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu tối đa các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, trình HĐND tỉnh cho ý kiến và thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định; bảo đảm hoàn thành phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh trong tháng 5/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi quy hoạch được phê duyệt, UBND tỉnh được giao tổ chức công bố quy hoạch, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy những khó khăn, vướng mắc phát sinh để chỉ đạo tháo gỡ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch cấp xã và các quy hoạch thuộc thẩm quyền của tỉnh bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Về đầu tư công, đồng chí Lê Đức Thái yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, khả năng cân đối ngân sách và yêu cầu phát triển của từng địa phương; đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể của các cấp, các ngành trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Đối với điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, đồng chí yêu cầu rà soát chặt chẽ danh mục dự án điều chỉnh tăng, giảm vốn; chỉ bổ sung vốn cho các dự án đủ điều kiện giải ngân, kiên quyết không bố trí vốn cho các dự án còn vướng mắc thủ tục, giải phóng mặt bằng hoặc không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Thường trực HĐND tỉnh tăng cường thẩm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết sau khi được thông qua, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, thực chất.

Đối với Nghị quyết về nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở giai đoạn 2025 - 2030, Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện văn bản để trình ký ban hành và tổ chức thực hiện.

Dưới sự điều hành của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã biểu quyết thông qua Nghị quyết liên quan đến các nội dung được trình tại hội nghị.

Minh Hiếu