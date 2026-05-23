EU - Mexico mở rộng hợp tác kinh tế và củng cố quan hệ chiến lược

Liên minh châu Âu (EU) và Mexico vừa ký thỏa thuận thương mại sửa đổi nhằm mở rộng hợp tác kinh tế và củng cố quan hệ chiến lược trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu gia tăng và các chuỗi cung ứng quốc tế đang được tái cấu trúc.

Thỏa thuận được ký tại Hội nghị thượng đỉnh EU-Mexico ở thủ đô Mexico ngày 22/5, với sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Đây là phiên bản cập nhật của hiệp định thương mại song phương được ký cách đây hơn 20 năm.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà von der Leyen nhấn mạnh, EU và Mexico cam kết duy trì quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ, đồng thời cho rằng thỏa thuận mới sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai bên và tạo nền tảng cho hợp tác dài hạn.

Theo nội dung thỏa thuận, EU sẽ mở rộng tiếp cận thị trường Mexico đối với các mặt hàng như thịt lợn, sữa, ngũ cốc, trái cây, mì ống, dược phẩm và máy móc. Trong khi đó, Mexico sẽ có thêm cơ hội xuất khẩu các sản phẩm như cà phê, trái cây, sôcôla và siro cây thùa sang thị trường châu Âu.

Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu Maroš Šefčovič cho biết hơn 43.000 doanh nghiệp châu Âu hiện xuất khẩu sang Mexico và hơn 11.000 công ty EU đang hoạt động tại quốc gia Mỹ Latinh này. Ông nhấn mạnh trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, EU và Mexico đang lựa chọn “sự cởi mở, hợp tác và tham vọng”.

Theo số liệu của EU, kim ngạch thương mại hàng hóa giữa hai bên đạt 86,8 tỷ euro trong năm 2025, trong khi thương mại dịch vụ đạt 29,7 tỷ euro trong năm 2024. Mexico hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU tại Mỹ Latinh, còn EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Mexico.

Giới quan sát nhận định, thỏa thuận với Mexico là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của EU nhằm tăng cường hiện diện kinh tế tại Mỹ Latinh, khu vực mà Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng trong những năm gần đây.

Nguồn: Euronews