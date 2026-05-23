Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Nổ mỏ than tại Trung Quốc, 82 người thiệt mạng, 9 người mất tích

Thúy Hà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Truyền thông Trung Quốc ngày 23/5 cho biết, một vụ nổ khí gas tại mỏ than Liushenyu ở huyện Thấm Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc đã gây thương vong nghiêm trọng. Tai nạn xảy ra vào lúc 19h29 tối ngày 22/5, thời điểm có 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất.

Nổ mỏ than tại Trung Quốc, 82 người thiệt mạng, 9 người mất tích

Truyền thông Trung Quốc ngày 23/5 cho biết, một vụ nổ khí gas tại mỏ than Liushenyu ở huyện Thấm Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc đã gây thương vong nghiêm trọng. Tai nạn xảy ra vào lúc 19h29 tối ngày 22/5, thời điểm có 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất.

Nổ mỏ than tại Trung Quốc, 82 người thiệt mạng, 9 người mất tích

Các thành viên đội cứu hộ và xe cấp cứu đến mỏ than Liushenyu sau vụ nổ khí gas ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc. Ảnh: CNS/AFP.

Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương khi các lực lượng cứu nạn chạy đua với thời gian để tiếp cận những người còn mắc kẹt. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Ban đầu, hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết 8 người thiệt mạng và hơn 200 công nhân đã được đưa lên mặt đất an toàn. Tuy nhiên, sau đó, Tân Hoa Xã cho biết số người chết trong vụ nổ đã tăng lên ít nhất 82 người, trong khi vẫn còn 9 người mất tích.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu các cơ quan chức năng “không tiếc bất kỳ nỗ lực nào” trong việc điều trị cho người bị thương cũng như triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Ông đồng thời chỉ đạo tiến hành điều tra toàn diện nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý trách nhiệm nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Thủ tướng Lý Cường cũng nhấn mạnh yêu cầu công bố thông tin kịp thời, chính xác và thực hiện trách nhiệm giải trình nghiêm ngặt.

Tân Hoa Xã cho biết các lãnh đạo doanh nghiệp quản lý mỏ than đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Trung Quốc từng ghi nhận nhiều vụ tai nạn mỏ than nghiêm trọng, chủ yếu do nổ khí gas và ngập nước. Những năm gần đây, nước này đã siết chặt các quy định an toàn lao động, giúp giảm đáng kể số vụ tai nạn chết người trong ngành khai khoáng. Tuy nhiên, vụ việc tại Liushenyu được xem là một trong những thảm họa mỏ than nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc trong vòng 10 năm qua.

Thúy Hà

Nguồn: Xinhua/Reuters

Từ khóa:

#Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình #Nghiêm trọng #Sơn Tây #Mất tích #Nổ mỏ than #Công nhân #Truyền thông #Thương vong

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị rà soát NPT thất bại vì bất đồng Mỹ - Iran

Hội nghị rà soát NPT thất bại vì bất đồng Mỹ - Iran

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Hội nghị kéo dài bốn tuần của Liên Hợp Quốc nhằm rà soát Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đã khép lại mà không đạt được đồng thuận cuối cùng, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran tiếp...
Thủ tướng Hungary: Toàn bộ EU sẽ quay lại mua khí đốt Nga

Thủ tướng Hungary: Toàn bộ EU sẽ quay lại mua khí đốt Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 23.5, thủ tướng Hungary Péter Magyar dự đoán, Liên minh châu Âu (EU) có thể quay trở lại nhập khẩu khí đốt Nga sau khi xung đột tại Ukraine kết thúc, cho rằng áp lực cạnh tranh kinh tế và nhu cầu năng lượng giá rẻ sẽ buộc châu Âu điều chỉnh...
Mỹ tiếp tục siết chặt chính sách nhập cư

Mỹ tiếp tục siết chặt chính sách nhập cư

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang triển khai một trong những biện pháp siết chặt nhập cư mạnh tay nhất từ trước tới nay khi hạn chế đáng kể khả năng xin thẻ xanh ngay trên lãnh thổ Mỹ, buộc phần lớn người muốn nộp đơn phải quay về nước sở...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh