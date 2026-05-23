Nổ mỏ than tại Trung Quốc, 82 người thiệt mạng, 9 người mất tích

Truyền thông Trung Quốc ngày 23/5 cho biết, một vụ nổ khí gas tại mỏ than Liushenyu ở huyện Thấm Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc đã gây thương vong nghiêm trọng. Tai nạn xảy ra vào lúc 19h29 tối ngày 22/5, thời điểm có 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất.

Các thành viên đội cứu hộ và xe cấp cứu đến mỏ than Liushenyu sau vụ nổ khí gas ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc. Ảnh: CNS/AFP.

Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương khi các lực lượng cứu nạn chạy đua với thời gian để tiếp cận những người còn mắc kẹt. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Ban đầu, hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết 8 người thiệt mạng và hơn 200 công nhân đã được đưa lên mặt đất an toàn. Tuy nhiên, sau đó, Tân Hoa Xã cho biết số người chết trong vụ nổ đã tăng lên ít nhất 82 người, trong khi vẫn còn 9 người mất tích.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu các cơ quan chức năng “không tiếc bất kỳ nỗ lực nào” trong việc điều trị cho người bị thương cũng như triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Ông đồng thời chỉ đạo tiến hành điều tra toàn diện nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý trách nhiệm nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Thủ tướng Lý Cường cũng nhấn mạnh yêu cầu công bố thông tin kịp thời, chính xác và thực hiện trách nhiệm giải trình nghiêm ngặt.

Tân Hoa Xã cho biết các lãnh đạo doanh nghiệp quản lý mỏ than đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Trung Quốc từng ghi nhận nhiều vụ tai nạn mỏ than nghiêm trọng, chủ yếu do nổ khí gas và ngập nước. Những năm gần đây, nước này đã siết chặt các quy định an toàn lao động, giúp giảm đáng kể số vụ tai nạn chết người trong ngành khai khoáng. Tuy nhiên, vụ việc tại Liushenyu được xem là một trong những thảm họa mỏ than nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc trong vòng 10 năm qua.

Thúy Hà

Nguồn: Xinhua/Reuters