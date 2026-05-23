Nhiều dấu hiệu Mỹ sắp tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triệu tập cuộc họp khẩn với các quan chức an ninh quốc gia cấp cao tại Nhà Trắng để thảo luận về tình hình Iran, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran chưa đạt đột phá và khả năng Mỹ nối lại hành động quân sự tiếp tục được để ngỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump triệu tập cuộc họp khẩn với các quan chức an ninh quốc gia cấp cao tại Nhà Trắng để thảo luận về tình hình Iran. Ảnh: AFP.

Theo các nguồn tin, cuộc họp ngày 22/5 có sự tham dự của Phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Giám đốc CIA John Ratcliffe cùng Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và nhiều quan chức an ninh khác.

Các quan chức đã trình bày với Tổng thống Trump tình hình đàm phán hiện nay cũng như nhiều kịch bản ứng phó nếu tiến trình ngoại giao với Iran thất bại. Một số nguồn tin cho biết, ông Trump đang nghiêm túc cân nhắc khả năng tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran nếu không đạt được bước đột phá trong những ngày tới.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, nhiều động thái quân sự và an ninh của Mỹ đã được triển khai. Một số thành viên quân đội và cộng đồng tình báo Mỹ đã hủy kế hoạch nghỉ lễ cuối tuần để sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp. Các cơ quan quốc phòng và tình báo bắt đầu cập nhật danh sách nhân sự tại các căn cứ Mỹ ở nước ngoài, trong khi một số lực lượng tại Trung Đông được cho là đang điều chỉnh vị trí triển khai nhằm giảm thiểu nguy cơ bị trả đũa nếu xung đột leo thang.

Tổng thống Trump đồng thời quyết định ở lại Washington thay vì tới khu nghỉ dưỡng ở bang New Jersey hay tham dự lễ cưới của con trai cả tại Bahamas. Ông cho biết cần ở lại Nhà Trắng trong “giai đoạn đặc biệt quan trọng”.

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết, Washington đã chuẩn bị “kế hoạch B” nếu Iran tiếp tục không mở lại Eo biển Hormuz. Ảnh: NATO.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo ở thành phố Helsingborg, Thụy Điển, bên lề cuộc họp cấp ngoại trưởng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ngoại trưởng Marco Rubio cũng cho biết, Washington đã chuẩn bị “kế hoạch B” nếu Iran tiếp tục không mở lại Eo biển Hormuz hoặc tìm cách áp dụng cơ chế thu phí tại tuyến hàng hải chiến lược này. Ông Rubio nhấn mạnh Mỹ và các đồng minh NATO coi việc bảo đảm tự do hàng hải tại Hormuz là ưu tiên quan trọng.

Cùng với đó ông Rubio cũng tiết lộ rằng, tổng thống Trump không hài lòng với phản ứng của một số đồng minh NATO đối với các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông.Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cho biết vấn đề này sẽ được các nhà lãnh đạo NATO thảo luận sâu hơn tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới của liên minh.

Về phía NATO, tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho rằng, nhiều nước thành viên NATO coi mọi hành động cản trở tự do hàng hải tại eo biển Hormuz là điều “không thể chấp nhận được”, đồng thời cũng thừa nhận rằng Mỹ đã làm suy yếu năng lực hạt nhân và tên lửa tầm xa của Iran, điều quan trọng đối với an ninh tại Trung Đông, châu Âu và toàn thế giới.

Hiện giới quan sát cho rằng những ngày tới sẽ mang tính quyết định đối với tiến trình đàm phán Mỹ-Iran, trong bối cảnh Washington tiếp tục gia tăng sức ép quân sự nhưng vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận ngoại giao.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters,AFP