Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Ông Trump thúc đẩy chiến dịch giữ ghế của Đảng Cộng hòa

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có buổi mít tinh lớn tại New York để tiếp sức cho đồng minh Mike Lawler giữ chiếc ghế nghị sĩ vùng dao động. Đây được xem là phát súng mở màn cho chiến dịch đầy áp lực của Đảng Cộng hòa nhằm duy trì quyền kiểm soát Quốc hội trong nửa sau nhiệm kỳ của Tổng thống.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại trường Cao đẳng Cộng đồng Rockland ở Suffern, New York. Ảnh: Reuters

Xuất hiện trước người hâm mộ tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Rockland (Suffern, New York), Tổng thống Donald Trump đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống đương nhiệm tới khu vực này kể từ thời tổng thống Gerald Ford. Sự kiện diễn ra ngay sau chuỗi chiến thắng lớn của các ứng viên được ông Trump hậu thuẫn tại các cuộc bầu cử sơ bộ ngày 19/5, khẳng định tầm ảnh hưởng tuyệt đối của ông trong nội bộ Đảng Cộng hòa.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump tập trung mạnh mẽ vào chính sách thuế và kinh tế. Ông nhấn mạnh các thành tựu cắt giảm thuế cho tầng lớp lao động và doanh nghiệp nhỏ, đồng thời cam kết nâng hạn mức khấu trừ thuế bang và địa phương (SALT cap) từ 10.000 USD lên 40.000 USD, một chính sách đặc biệt có lợi cho cử tri New York. Bên cạnh đó, ông dành nhiều lời khen ngợi và kêu gọi ủng hộ cho Dân biểu Cộng hòa Mike Lawler, người đang đối mặt với cuộc đua giữ ghế đầy khốc liệt tại Quận 17.

Đây là một trong những khu vực bầu cử có tính chất cạnh tranh và phân hóa phức tạp nhất nước Mỹ, khi đa số cử tri từng bỏ phiếu cho đại diện Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 nhưng lại bầu một nghị sĩ Cộng hòa vào Hạ viện.

Tổng thống Donald Trump lắng nghe bài phát biểu của Hạ nghị sĩ Mike Lawler, tại trường Cao đẳng Cộng đồng Rockland, thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2026, ở Suffern, New York.. Ảnh: AP

Sự kiện vận động tranh cử tại New York diễn ra vào thời điểm nội bộ Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đang chứng kiến những rạn nứt sâu sắc về mặt chính sách. Tại Thượng viện, các lập pháp Cộng hòa đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ dư luận và nội bộ liên quan đến quỹ chống “vũ khí hóa” trị giá 1,8 tỷ USD, buộc các nhà lãnh đạo phải hoãn bỏ phiếu phiên toàn thể.

Tại Hạ viện, ban lãnh đạo đảng cũng vừa phải đột ngột rút lại cuộc bỏ phiếu về nghị quyết chấm dứt chiến tranh với Iran do không tập hợp đủ sự đồng thuận trong nội bộ.

Trước chuyến đi này, ông Trump đã thực hiện nhiều hoạt động đối nội và đối ngoại khác trong nhiệm kỳ thứ hai của mình như vừa thực hiện chuyến công du nhà nước tới Trung Quốc vào giữa tháng 5/2026. Tuy nhiên, đối với chiến dịch bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ năm 2026, buổi mít tinh tại New York chính là phát súng mở màn, là nơi ông bắt đầu thử nghiệm các thông điệp chính trị để giúp Đảng Cộng hòa giữ thế đa số tại Hạ viện.

Nhật Lệ

Nguồn: The New York Times, The Washington Post