SpaceX thử nghiệm thành công tên lửa Starship thế hệ mới

Công ty hàng không vũ trụ SpaceX vừa phóng thử thành công tên lửa Starship V3 thế hệ mới từ căn cứ Starbase ở bang Texas, đánh dấu bước tiến mới trong chương trình phát triển hệ thống phóng phục vụ các sứ mệnh Mặt Trăng và Sao Hỏa trong tương lai.

SpaceX thử nghiệm thành công tên lửa Starship thế hệ mới. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tên lửa được phóng lúc 17h30 giờ địa phương ngày 22/5, mang theo 20 vệ tinh mô phỏng Starlink. SpaceX xác nhận quá trình tách tầng diễn ra thành công, cho phép Starship tiếp tục hành trình theo kế hoạch.

Theo SpaceX, đây là chuyến bay đầu tiên sử dụng phiên bản Starship V3 được nâng cấp, trang bị động cơ Raptor cải tiến, hệ thống định vị mới, bề mặt điều khiển tối ưu hơn và phần cứng hỗ trợ các sứ mệnh quỹ đạo cũng như các chuyến bay lên Mặt Trăng trong tương lai.

Starship cao khoảng 124 m, được xem là hệ thống phóng mạnh nhất từng được phát triển. Mục tiêu chính của sứ mệnh là kiểm tra hiệu suất của các hệ thống nâng cấp trong điều kiện bay thực tế, đồng thời thu thập dữ liệu phục vụ việc hoàn thiện chương trình Starship. Đây được xem là dự án trọng điểm của Giám đốc điều hành Elon Musk nhằm hiện thực hóa tham vọng đưa con người lên Sao Hỏa. Tuy nhiên, trong quá trình quay trở lại Trái Đất, tầng đẩy Super Heavy đã phát nổ trên không khi hạ cánh xuống Vịnh Mexico theo kế hoạch. Dù vậy, tầng trên của Starship vẫn tiếp tục hành trình, cho phép các kỹ sư thu thập thêm dữ liệu kỹ thuật phục vụ quá trình hoàn thiện hệ thống.

SpaceX cho biết các sự cố trong các chuyến bay thử nghiệm đã được tính đến trong quá trình phát triển hệ thống phóng tái sử dụng hoàn toàn. Chương trình Starship hiện đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch Artemis của NASA nhằm đưa phi hành gia trở lại Mặt Trăng, đồng thời hướng tới mục tiêu đưa con người lên Sao Hỏa trong tương lai.

Minh Phương

Nguồn: WION, Tân Hoa Xã, AP