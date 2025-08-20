Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo tiếp tục bị thẩm vấn

Ngày 20/8, nhóm công tố viên đặc biệt do ông Cho Eun Suk đứng đầu cho biết sẽ tiếp tục triệu tập thẩm vấn cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo vào ngày 22/8, cáo buộc ông liên quan tới việc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật.

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Thông báo được đưa ra sau khi cơ quan điều tra kết thúc cuộc thẩm vấn kéo dài khoảng 16 giờ đối với ông Han Duck Soo vào sáng cùng ngày.

Cựu Thủ tướng bị nghi ngờ đã không ngăn cản ông Yoon Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật vào đêm 3/12/2024, thậm chí có thể là đồng phạm chính.

Ông Han Duck Soo được cho là đã hợp tác trong suốt quá trình thẩm vấn, dù có quyền giữ im lặng.

Ông là một trong 6 thành viên Nội các được cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol triệu tập ngay trước khi ban bố thiết quân luật, đồng thời tham dự cuộc họp Nội các rạng sáng 4/12/2024 để bãi bỏ sắc lệnh này.

Các công tố viên nghi ngờ ông Han Duck Soo cũng đã đề xuất tổ chức một cuộc họp Nội các, với đủ số lượng thành viên tham dự nhằm hợp thức hóa quyết định của ông Yoon Suk Yeol.

Tuy nhiên, trước đó, ông khai với cảnh sát rằng đã cố gắng thuyết phục Tổng thống lắng nghe ý kiến các bộ trưởng khác để ngăn việc ban bố thiết quân luật.

Cuối tháng Bảy vừa qua, nhóm công tố viên đặc biệt đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Han Duck Soo để thu thập chứng cứ liên quan.

Sau phiên thẩm vấn ngày 22/8, cơ quan điều tra sẽ xem xét khả năng đề nghị tòa án phát lệnh bắt giữ đối với cựu Thủ tướng./.

Theo TTXVN