LHQ kêu gọi đẩy nhanh thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres mới đây kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững, nhấn mạnh cần tăng tốc hành động để đạt các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại lễ khai mạc phiên họp cấp bộ trưởng của Diễn đàn Chính trị Cấp cao về Phát triển bền vững. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Phát biểu tại lễ khai mạc phiên họp cấp bộ trưởng của Diễn đàn Chính trị Cấp cao về Phát triển bền vững ngày 13/7, ông Guterres cho biết sau một thập kỷ triển khai, Chương trình nghị sự 2030 đã mang lại nhiều kết quả tích cực, như cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch, vệ sinh, điện, internet và an sinh xã hội, đồng thời thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, theo ông Guterres, xung đột, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và khó khăn tài chính đang cản trở tiến trình thực hiện các SDGs. Chỉ khoảng 36% trong số 139 chỉ tiêu có thể đánh giá đang đi đúng hướng hoặc đạt tiến triển ở mức vừa phải, trong khi 15% đang thụt lùi.

Ông Guterres cũng bày tỏ lo ngại về những áp lực mà các nước đang phát triển phải đối mặt, như gánh nặng nợ công, chi phí vay vốn cao, đầu tư suy giảm và nguồn lực tài chính hạn chế. Bên cạnh đó, xung đột tại Trung Đông đã làm gián đoạn thương mại và vận tải, đồng thời đẩy giá nhiên liệu, lương thực và phân bón tăng cao.

Người đứng đầu Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia tăng đầu tư cho giảm nghèo, tạo việc làm bền vững, thúc đẩy bình đẳng giới, mở rộng tiếp cận công nghệ và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch. Ông cũng nhấn mạnh tiềm năng của trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trong thúc đẩy phát triển, song lưu ý mọi quốc gia cần được tiếp cận bình đẳng với hạ tầng và công nghệ số để không ai bị bỏ lại phía sau.

Diễn đàn năm nay tập trung vào năm lĩnh vực ưu tiên, trong đó nhấn mạnh bảo đảm nước sạch và vệ sinh cho mọi người. Ảnh: World Vision International.

Theo ông Guterres, Diễn đàn năm nay tập trung vào năm lĩnh vực ưu tiên gồm nước sạch và vệ sinh, năng lượng sạch với chi phí hợp lý, công nghiệp và hạ tầng, đô thị bền vững và tăng cường quan hệ đối tác. Ông kêu gọi các chính phủ, khu vực tư nhân và các tổ chức quốc tế phối hợp thu hẹp khoảng cách tài chính cho các SDGs, hiện ước tính lên tới hơn 4.000 tỷ USD mỗi năm, đồng thời khẳng định hợp tác quốc tế và chủ nghĩa đa phương vẫn là yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển bền vững trên toàn cầu.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã.