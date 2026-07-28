LHQ, Jordan kêu gọi Mỹ - Iran duy trì lệnh ngừng bắn, nối lại đàm phán để đạt giải pháp toàn diện

Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi và Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres, mới đây kêu gọi Mỹ- Iran duy trì thỏa thuận ngừng bắn đồng thời sớm nối lại các cuộc đàm phán nhằm đạt được một giải pháp toàn diện, góp phần hạ nhiệt căng thẳng và bảo đảm ổn định tại Trung Đông.

Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi (phải) và Tổng Thư ký LHQ António Guterres hội đàm tại thủ đô Amman ngày 27/7. Ảnh: Qatar news agency.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Jordan, trong cuộc hội đàm tại thủ đô Amman ngày 27/7, hai bên đã trao đổi về những diễn biến mới trong khu vực, các biện pháp tăng cường hợp tác giữa Jordan và LHQ, cũng như nỗ lực khắc phục những hệ lụy do đợt leo thang căng thẳng gần đây.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời khôi phục tiến trình đàm phán để hướng tới một giải pháp toàn diện, xử lý tận gốc các nguyên nhân gây bất ổn. Hai bên cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz theo đúng các quy định của luật pháp quốc tế.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tình hình khu vực tạm thời lắng dịu sau 3 ngày liên tiếp không ghi nhận thêm các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran hay các đòn đáp trả từ phía Tehran.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 27/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có “cơ hội lớn” để đạt được một thỏa thuận với Iran, song cảnh báo Washington sẽ nối lại các hoạt động quân sự nếu các cuộc đàm phán không mang lại kết quả.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời câu hỏi của các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One ngày 27/7. Ảnh: Bloomberg.

Phát biểu với các phóng viên, ông Trump nói: “Họ muốn gặp và chúng tôi đang gặp nhau. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Có cơ hội để chúng tôi đạt được một thỏa thuận.” Tuy nhiên, ông Trump cũng cảnh báo rằng nếu các cuộc thương lượng thất bại, Mỹ sẽ quay trở lại các hành động quân sự.

Về phía Iran, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 27/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, ông Esmaeil Baqaei khẳng định Tehran sẽ không để Mỹ quyết định thời điểm xảy ra chiến tranh hay hòa bình. Ông Baqaei cũng cho rằng Washington đang “sa trong vũng lầy do chính mình tạo ra sau 5 tháng”.

Ngọc Liên

Nguồn: Anadolu.