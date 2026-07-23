TTK LHQ kêu gọi quản trị tài nguyên thiên nhiên minh bạch và công bằng

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres mới đây kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy quản trị tài nguyên thiên nhiên minh bạch và công bằng hơn, đồng thời chấm dứt tình trạng khai thác tài nguyên trái phép đang làm gia tăng xung đột, bất bình đẳng và bất ổn trên toàn cầu.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an với chủ đề “Quản trị tài nguyên thiên nhiên - Nền tảng của hòa bình, an ninh và thịnh vượng”, ngày 22/7. Ảnh: LHQ.

Phát biểu tại phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an LHQ với chủ đề “Quản trị tài nguyên thiên nhiên - Nền tảng của hòa bình, an ninh và thịnh vượng” ngày 22/7, ông Guterres cho rằng việc kiểm soát và khai thác tài nguyên đang làm thay đổi bản chất cũng như diễn biến của nhiều cuộc xung đột trên thế giới. Theo ông, nguồn thu từ hoạt động khai thác tài nguyên bất hợp pháp đang tiếp sức cho các nhóm vũ trang và mạng lưới tội phạm, kéo dài xung đột và cản trở các nỗ lực hòa bình.

Người đứng đầu LHQ nhấn mạnh nhu cầu toàn cầu đối với các khoáng sản quan trọng như lithium, cobalt, nickel và đất hiếm đang gia tăng mạnh cùng quá trình chuyển đổi năng lượng và phát triển công nghệ. Đây là cơ hội để các quốc gia giàu tài nguyên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, song cũng làm gia tăng cạnh tranh địa chính trị, gây sức ép lên chuỗi cung ứng và làm tăng nguy cơ xung đột với những hệ lụy nhân đạo nghiêm trọng.

Ông Guterres cho rằng đã đến lúc chấm dứt mô hình kéo dài nhiều thập kỷ, trong đó tài nguyên được khai thác tại các nước sở hữu nhưng giá trị gia tăng lại rơi vào tay các chủ thể khác, còn người dân địa phương phải gánh chịu những hậu quả về môi trường và kinh tế - xã hội. Theo ông, các quốc gia và cộng đồng nơi có tài nguyên phải là những bên được hưởng lợi trước tiên và nhiều nhất từ nguồn tài nguyên của mình.

Tổng Thư ký LHQ: Các quốc gia và cộng đồng nơi có tài nguyên phải là những bên được hưởng lợi trước tiên và nhiều nhất từ nguồn tài nguyên của mình. Ảnh: Getty Images.

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi tăng cường tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản, từ khai thác, vận chuyển, chế biến đến tiêu thụ; đồng thời siết chặt kiểm soát các dòng tài chính bất hợp pháp thông qua khuôn khổ pháp lý hiệu quả hơn, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, thực hiện thẩm định chặt chẽ và tăng cường chia sẻ thông tin giữa các quốc gia sản xuất, trung chuyển và tiêu thụ.

Người đứng đầu LHQ nhấn mạnh rằng các nguồn tài nguyên thiên nhiên cần được quản lý hiệu quả để phục vụ phát triển bao trùm, củng cố thể chế, thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng bền vững.

Ngọc Liên

Nguồn: Anadolu/Xinhua.