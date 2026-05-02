Cuba phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ

Cuba đã lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt mới do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành, cho rằng đây là các biện pháp mang tính ép buộc đơn phương, vi phạm luật pháp quốc tế và nhằm gây sức ép lên người dân Cuba.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez tuyên bố Cuba “kiên quyết” bác bỏ các “biện pháp cưỡng chế đơn phương” gần đây do Mỹ áp dụng. Ảnh: AA

Ngày 1/5, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cho biết nước này kiên quyết bác bỏ các biện pháp trừng phạt mới do chính quyền Mỹ áp đặt, gọi đây là những “biện pháp ép buộc đơn phương” nhằm áp đặt “trừng phạt tập thể đối với người dân Cuba”.

Phát biểu trên mạng xã hội X, ông Rodriguez nhấn mạnh các biện pháp này vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời khẳng định Mỹ không có quyền áp đặt các biện pháp đối với Cuba hay các quốc gia, thực thể thứ ba. Ông cũng tuyên bố các biện pháp này “sẽ không làm Cuba bị lung lay”.

Phản ứng của Cuba được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào chính phủ Cuba. Theo các quan chức Nhà Trắng, các biện pháp mới nhắm tới các cá nhân, tổ chức và các bên liên quan bị cho là hỗ trợ bộ máy an ninh của Cuba hoặc có liên quan đến tham nhũng hay các vi phạm nghiêm trọng.

Hàng nghìn người đã tham gia các cuộc tuần hành ở Havana và các thành phố khác của Cuba, thề sẽ “bảo vệ Tổ quốc”. Ảnh: AFP

Sắc lệnh cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có giao dịch hoặc hỗ trợ các đối tượng nằm trong danh sách bị trừng phạt. Phạm vi áp dụng có thể bao trùm nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Cuba như năng lượng, quốc phòng, kim loại, khai khoáng, dịch vụ tài chính và an ninh.

Theo một số chuyên gia, đây là một trong những động thái có tác động lớn đối với các công ty ngoài Mỹ kể từ khi Washington áp đặt lệnh cấm vận đối với Cuba cách đây nhiều thập kỷ.

Các biện pháp trừng phạt mới được công bố trong bối cảnh Cuba tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Giới chức Cuba cho rằng thời điểm công bố cho thấy ý đồ gia tăng sức ép đối với nước này.

Bích Hồng

Nguồn: Xinhua, Reuters