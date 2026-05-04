Câu lạc bộ bóng đá nữ Triều Tiên lần đầu tiên sang Hàn Quốc thi đấu cấp khu vực

Ngày 4/5, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) cho biết câu lạc bộ bóng đá nữ Naegohyang của Triều Tiên sẽ tới thành phố Suwon, cách thủ đô Seoul khoảng 30 km về phía Nam để thi đấu trận bán kết Giải vô địch câu lạc bộ bóng đá nữ châu Á (AFC Women’s Champions League).

Câu lạc bộ bóng đá nữ Naegohyang. (Ảnh: EPA/Yonhap)

Đội Naegohyang sẽ đối đầu với câu lạc bộ bóng đá nữ Suwon vào lúc 19h ngày 20/5 trên sân vận động Suwon. Đây là lần đầu tiên một câu lạc bộ bóng đá nữ Triều Tiên thi đấu trên lãnh thổ Hàn Quốc. KFA cho biết đã nhận được thông báo từ AFC về quyết định tham dự của Naegohyang vào ngày 1/5.

Giải đấu năm nay là mùa thứ hai của AFC Women’s Champions League - sân chơi cấp câu lạc bộ nữ cao nhất châu Á. Trận bán kết còn lại sẽ diễn ra giữa câu lạc bộ Melbourne City FC (Australia) và câu lạc bộ Nippon TV Tokyo Verdy Beleza (Nhật Bản) vào lúc 14h cùng ngày, cũng tại Suwon.

Ngoài ra, ban tổ chức giải sẽ tiến hành họp báo với sự tham dự của 4 đội vào đêm trước các trận bán kết. Trận chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 14h ngày 23/5, tại cùng địa điểm.

Trước đó, trong khuôn khổ vòng bảng tổ chức tại Myanmar ngày 12/11, Naegohyang đã giành chiến thắng 3-0 trước đội Suwon.

Theo KFA, câu lạc bộ Naegohyang, do một doanh nghiệp cùng tên tài trợ, sẽ cử đoàn gồm 27 cầu thủ và 12 thành viên ban huấn luyện.

Theo dự kiến, đội bóng này sẽ quá cảnh tại Bắc Kinh (Trung Quốc) và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon vào ngày 17/5.

Trước đây, vào các năm 2005 và 2013, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Triều Tiên từng tới Hàn Quốc tham dự Giải vô địch bóng đá nữ Đông Á do Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF) tổ chức, tuy nhiên Triều Tiên đã rút lui khỏi các kỳ giải do Hàn Quốc đăng cai vào các năm 2019 và 2025.

Ở mùa giải đầu tiên của AFC Women’s Champions League, Triều Tiên không có đại diện tham dự sau khi rút lui trước vòng bảng. Khi đó, câu lạc bộ Incheon Red Angels - đại diện của Hàn Quốc với tư cách đương kim vô địch Giải bóng đá nữ Hàn Quốc 2023, đã dừng bước tại bán kết sau thất bại trước câu lạc bộ Melbourne City./.

Theo TTXVN

