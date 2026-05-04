Iran cảnh báo tấn công nếu Mỹ can thiệp Hormuz

Căng thẳng Mỹ - Iran tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang khi quân đội Iran tuyên bố sẽ tấn công bất kỳ lực lượng nước ngoài nào tiếp cận khu vực, trong bối cảnh Washington chuẩn bị triển khai chiến dịch hàng hải mới mang tên “Chiến dịch Tự do” (Project Freedom).

Trong thông báo mới nhất, quân đội Iran khẳng định an ninh tại eo biển Hormuz “nằm trong tay lực lượng vũ trang Iran” và mọi tàu thương mại phải phối hợp với lực lượng này nếu muốn di chuyển an toàn. Tehran cảnh báo các tàu không tuân thủ có thể đối mặt với nguy cơ bị tấn công.

Đáng chú ý, Iran nhấn mạnh sẽ không cho phép bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào - “đặc biệt là Mỹ” - tiến vào khu vực, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu bị khiêu khích.

Động thái trên được xem là phản ứng trực tiếp trước kế hoạch “Chiến dịch Tự do” do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, nhằm hỗ trợ các tàu mắc kẹt tại Hormuz. Tuy nhiên, theo các quan chức Mỹ, chiến dịch này không bao gồm việc hộ tống tàu mà chủ yếu cung cấp thông tin về các tuyến hàng hải an toàn, trong khi tàu chiến Mỹ chỉ hoạt động gần khu vực để sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) cho biết có tới 20.000 thuyền viên đang bị mắc kẹt trên khoảng 2.000 tàu tại eo biển Hormuz kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran bắt đầu. Các tàu này bao gồm tàu chở dầu và khí đốt, tàu hàng rời, tàu chở hàng và cả tàu du lịch.

Giới phân tích cảnh báo kế hoạch của Washington tiềm ẩn rủi ro lớn. Cựu sĩ quan hải quân Mỹ Harlan Ullman cho rằng Iran sở hữu nhiều máy bay không người lái và tàu cỡ nhỏ, có thể khiến tình hình trở nên “rất khó kiểm soát” nếu xảy ra đối đầu. Ông cảnh báo một sự cố, như việc tàu chiến Mỹ bị tấn công, có thể buộc Washington phải đáp trả quân sự, đẩy xung đột leo thang.

Tuy vậy, ông Ullman cũng bày tỏ hy vọng chiến dịch này có thể là một bước đi ngoại giao gián tiếp, nếu được phối hợp với các bên trung gian như Pakistan, Oman hoặc Saudi Arabia. Ông nhấn mạnh đàm phán vẫn là giải pháp duy nhất để giải quyết khủng hoảng mà không gây gián đoạn nghiêm trọng trật tự kinh tế toàn cầu.

Song song, Iran và Pakistan tiếp tục duy trì kênh ngoại giao, với cuộc điện đàm giữa ngoại trưởng hai nước nhằm thúc đẩy các nỗ lực hòa bình và ổn định khu vực. Islamabad được Tehran đánh giá cao về vai trò trung gian trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn rơi vào bế tắc.

Bích Hồng

Nguồn: Al Jazeera, TASS, Axios, PressTV