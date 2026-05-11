Công tác sơ tán trên tàu du lịch “Hondius” liên quan dịch bệnh đang diễn ra theo kế hoạch

Thư ký Quốc vụ khanh phụ trách Y tế Tây Ban Nha Javier Padilla ngày 10/5 cho biết trên mạng xã hội rằng, công tác sơ tán trên tàu du lịch liên quan dịch bệnh đang neo đậu tại đảo Tenerife vẫn diễn ra theo kế hoạch, dự kiến trong ngày sẽ sơ tán hơn 90 người.

Những người từ tàu du lịch MV Hondius, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh hantavirus, được chuyển bằng thuyền đến cảng sau khi xuống tàu, tại cảng Granadilla de Abona, ở Tenerife, Tây Ban Nha, ngày 10 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin từ Chính phủ Tây Ban Nha, kể từ khi tàu du lịch “Hondius” bùng phát dịch hantavirus bắt đầu tiến hành sơ tán vào sáng 10/5, tính đến chiều cùng ngày đã có 49 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn đến từ 14 quốc gia hoàn tất việc sơ tán.

Bà Diana Rojas Álvarez, chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tham gia trực tiếp tại hiện trường, cho biết tính đến khoảng 16h cùng ngày, đã có hơn 40 người đến từ Tây Ban Nha, Pháp, Canada và Hà Lan hoàn tất việc rời tàu. Hoạt động này dự kiến kéo dài đến tối và tiếp tục trong ngày 11/5.

Trong cuộc họp trực tuyến với một hội thảo liên quan của WHO, bà Diana cho biết, nhân viên y tế phòng dịch đã lên tàu để đánh giá tình trạng sức khỏe của toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn. Các hành khách được kiểm tra theo từng nhóm quốc tịch, sau đó được đưa xuống bờ và tiếp tục di chuyển bằng xe buýt tới sân bay để trở về nước.

Bà cũng cho biết, con tàu sẽ phải quay trở lại cảng tại Hà Lan. Khoảng 30 người cuối cùng sẽ đi trên tàu đến Hà Lan dưới sự giám sát của nhân viên y tế.

Tàu “Hondius” chở hơn 140 hành khách và thuyền viên; đã ghi nhận 8 ca mắc bệnh, trong đó 3 người tử vong. Trong 8 ca này có 6 ca được xác nhận, đều nhiễm virus Andes thuộc họ hantavirus.

Quân đội Anh ngày 10/5 cho biết đã triển khai lực lượng lính dù cùng nhân viên y tế và vật tư y tế xuống Tristan da Cunha, vùng lãnh thổ hải ngoại xa xôi nhất của Anh, sau khi tại đây ghi nhận một ca nghi nhiễm hantavirus. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Quân đội Anh ngày 10/5 cho biết đã triển khai lực lượng lính dù cùng nhân viên y tế và vật tư y tế xuống Tristan da Cunha, vùng lãnh thổ hải ngoại xa xôi nhất của Anh, sau khi tại đây ghi nhận một ca nghi nhiễm hantavirus.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, một nhóm gồm 6 lính dù và 2 nhân viên y tế quân đội thuộc Lữ đoàn Không kích số 16 đã nhảy dù từ máy bay vận tải RAF A400M. Chuyến bay xuất phát từ căn cứ RAF Brize Norton (hạt Oxfordshire), bay quãng đường 6.788 km tới đảo Ascension, sau đó tiếp tục bay thêm 3.000 km về phía nam để đến Tristan da Cunha. Các thiết bị cung cấp oxy và vật tư y tế khác cũng được thả xuống cùng ngày 9/5.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, đây là lần đầu tiên quân đội nước này triển khai nhân viên y tế bằng hình thức nhảy dù nhằm hỗ trợ nhân đạo. Số vật tư y tế được chuyển đến chủ yếu dành cho một công dân Anh - người được cho là hành khách trên tàu du lịch từng ghi nhận ổ dịch hantavirus, và đã cập cảng đảo này trong giai đoạn 13–15/4. Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người này xuất hiện các triệu chứng tương tự với nhiễm hantavirus vào ngày 28/4 và hiện đang trong tình trạng ổn định, được cách ly.

Tristan da Cunha, nơi sinh sống của khoảng 200 người, nằm giữa Nam Phi và Nam Mỹ, được xem là đảo có người ở xa xôi nhất thế giới.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, Reuters.