Chuẩn bị tốt cho kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến diễn ra trong 2 ngày mùng 8 và 9/12/2025. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tập trung thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các nội dung liên quan đến đời sống Nhân dân.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2026 và báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh... Cũng tại kỳ họp, các đại biểu sẽ xem xét quyết nghị các tờ trình của UBND tỉnh liên quan đến việc ban hành cơ chế, chính sách, biện pháp điều hành về tài chính, ngân sách, đầu tư công...

Để chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức các phiên họp liên tịch với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các ngành liên quan để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp. Đồng thời ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ tổ chức kỳ họp, chỉ đạo phối hợp xây dựng báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết bảo đảm đúng quy định. Đối với những nội dung quan trọng, phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, Thường trực HĐND tỉnh định hướng để các ban HĐND tỉnh thẩm tra, chuyển đến UBND tỉnh chuẩn bị giải trình, đồng thời xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề theo nội dung tại Nghị quyết số 614/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa XVIII tại UBND tỉnh và một số xã, phường... Qua giám sát, các đoàn đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng chậm do khó xác định nguồn gốc đất; nhiều hộ dân không đồng thuận với đơn giá bồi thường, hỗ trợ; công tác kiểm tra, giám sát tại các bãi chôn lấp chưa thường xuyên, tình trạng tập kết rác sai vị trí, rơi vãi gây ô nhiễm vẫn diễn ra; lĩnh vực chuyển đổi số cũng bộc lộ bất cập khi một số phần mềm hành chính công hoạt động thiếu ổn định... Từ những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, các đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh gửi báo cáo đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và trình bày tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Ngoài ra, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp tổ chức tiếp xúc cử tri một cách có hiệu quả, xứng đáng với vai trò người đại biểu dân cử. Chương trình tiếp xúc cử tri được sắp xếp hợp lý, luân phiên thay đổi địa bàn để cử tri và Nhân dân có điều kiện tham dự. Việc tiếp xúc cử tri được tiến hành bảo đảm đúng quy định, đồng thời có sự đổi mới, nâng cao chất lượng. Các cuộc tiếp xúc cử tri đã thu hút sự quan tâm, tham dự của cử tri và nâng cao ý thức về trách nhiệm giải trình, tiếp thu của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; thể hiện rõ mối liên hệ giữa đại biểu và cử tri. Qua các ý kiến phản ánh, đề xuất của cử tri, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổng hợp, phân loại nhóm nội dung theo thẩm quyền Trung ương, tỉnh, xã và theo ngành, lĩnh vực để báo cáo với các cấp giải quyết và phản ánh tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Bên cạnh đó, hoạt động thẩm tra của các ban HĐND tỉnh cũng được thực hiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng. Tại các cuộc họp thẩm tra, các ban HĐND tỉnh luôn lắng nghe, tổng hợp ý kiến các đại biểu và cơ quan giải trình làm rõ các nội dung theo yêu cầu của đại biểu dự họp. Từ đó, thống nhất các nội dung để làm cơ sở xây dựng báo cáo thẩm tra chính xác, chất lượng, có tính phản biện cao. Báo cáo thẩm tra luôn thể hiện rõ ý kiến của các ban về sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật; những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, phương hướng xử lý đối với những vấn đề đó. Trong đó, cơ bản báo cáo thẩm tra của các ban được chuẩn bị công phu, chất lượng, chú trọng những nội dung cần lưu ý, các cơ sở pháp lý bảo đảm chặt chẽ, có tính phản biện cao và có những đề xuất, kiến nghị cụ thể, trọng tâm, phù hợp với quy định của pháp luật, sát với thực tế của địa phương, là căn cứ quan trọng để đại biểu HĐND tỉnh thảo luận và quyết định các nội dung trình tại kỳ họp.

Đặc biệt, trước kỳ họp, nội dung chương trình và các tài liệu được trình tại kỳ họp đều được chuyển sang hình thức số hóa và đưa vào hệ thống dữ liệu dùng chung để các đại biểu nghiên cứu trước. Tham gia kỳ họp không giấy tờ mỗi đại biểu được cấp 1 máy tính bảng cài đặt ứng dụng “VNPT - eCabinet” và có tài khoản riêng để truy cập tài liệu phục vụ kỳ họp. Trên ứng dụng có đầy đủ tài liệu kỳ họp, chương trình kỳ họp, danh sách đại biểu, các thông báo, ý kiến cử tri. Các mục tài liệu được sắp xếp khoa học để người dùng tiện theo dõi...

Với sự chuẩn bị chu đáo, chọn lựa đúng và trúng vấn đề để đưa ra thảo luận, xem xét, quyết định, đây sẽ là kỳ họp được cử tri và Nhân dân chờ đợi. Thành công của kỳ họp không chỉ quyết định đến thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2026, mà còn tạo đà cho sự phát triển những năm tiếp theo.

Bài và ảnh: Quốc Hương