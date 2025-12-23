Xã Sao Vàng hoàn thành và hoàn thành vượt mức 23/25 chỉ tiêu

Ngày 23/12, HĐND xã Sao Vàng tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025; thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2026 và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họp.

Năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều bất ổn, ảnh hưởng lớn đến thị trường xuất khẩu, hoạt động sản xuất kinh doanh; cấp ủy, chính quyền xã Sao Vàng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong tổng số 25 chỉ tiêu của xã đề ra, đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 10/25 chỉ tiêu; có 13 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Về chỉ tiêu tỉnh giao, có 7 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Kinh tế - xã hội của xã tiếp tục được duy trì và có nhiều khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 73,5 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách nhà nước đạt 135,7% xã giao và đạt 317% kế hoạch tỉnh giao; công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Trong năm, xã đã hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà cho 53/53 hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng Nguyễn Minh Hoàng phát biểu tại kỳ họp.

Năm 2026, HĐND xã Sao Vàng đề nghị các ban, phòng, địa phương, đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 24 chỉ tiêu chủ yếu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện.

Tại kỳ họp, HĐND xã Sao Vàng đã xem xét thông qua 8 nghị quyết liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2026 và bầu bổ sung Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Lê Phượng