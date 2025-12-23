Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp

Sáng 23/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 166 xã, phường để hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp; đại diện Sở Nội vụ hướng dẫn quy trình thực hiện mẫu hồ sơ người ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp; đại diện Thanh tra tỉnh hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp.

Hội nghị cũng phổ biến đối tượng, thời gian thực hiện; quy trình thực hiện giới thiệu; việc nộp hồ sơ; tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử; hội nghị ban lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 17/12/2025 đến ngày 25/1/2026; chậm nhất là 17h00 ngày 1/2/2026, người ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp phải hoàn thành việc nộp hồ sơ.

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp được thực hiện từ ngày 4/2/2026 đến ngày 8/2/2026.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận để làm rõ những nội dung liên quan đến việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị...

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Mai Văn Hải phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Mai Văn Hải nhấn mạnh: Công tác giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị là khâu then chốt, là nội dung hết sức quan trọng để lựa chọn được người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND đảm bảo đủ tiêu chuẩn, chất lượng.

Do vậy, đồng chí đề nghị sau hội nghị này, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh triển khai tổ chức thực hiện tốt việc giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh lưu ý, việc chuẩn bị hồ sơ người ứng cử phải thật chính xác; nhân sự giới thiệu phải thật sự tiêu biểu, đảm bảo cơ cấu, thành phần; qua đó lựa chọn được những người hội tụ đủ tiêu chuẩn, có phẩm chất, năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phan Nga