Cử tri xã Ngọc Lặc kiến nghị hỗ trợ hộ có mức sống trung bình phát triển sản xuất

Sáng 17/12, tổ ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Võ Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nông Cống; Phạm Thị Xuân, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Hồi Xuân đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ngọc Lặc sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị tiếp xúc, ĐBQH Võ Mạnh Sơn đã thông tin tới cử tri xã Ngọc Lặc kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Cử tri đánh giá cao chất lượng kỳ họp, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri xã Ngọc Lặc kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành có chính sách cho vay ưu đãi đối với các hộ có mức sống trung bình để các hộ có điều kiện mở rộng sản xuất chăn nuôi, trồng trọt.

Đồng thời, quan tâm bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm để phát triển sản phẩm OCOP, gia trại, trang trại, hợp tác xã sản xuất có quy mô hàng hóa, phát triển kinh tế hộ có mức sống trung bình từ nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh theo quy định tại Chỉ thị 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, Quyết định số 1560/QĐ-TTg ngày 18/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 237-KH/TU ngày 24/12/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Theo cử tri phản ánh, thực tế nguồn vốn này được phân bổ hàng năm mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu vốn của các đối tượng nêu trên.

Dự án “Tuyến đường trục trung tâm - Khu trung tâm hành chính - Đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa” có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp thông thương, giao thoa các vùng kinh tế phía Đông với các vùng kinh tế phía Tây của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay các hạng mục đầu tư dở dang đang dần xuống cấp, không đồng bộ với hạ tầng khu vực nên không phát huy hiệu quả, gây lãng phí tài sản công, đặc biệt là hạng mục cầu bắc qua sông Cầu Chày. Vì vậy, cử tri xã Ngọc Lặc đề nghị ĐBQH có ý kiến, kiến nghị với Trung ương quan tâm xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ ưu tiên tiếp tục đầu tư dự án bằng nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030.

Cử tri xã Ngọc Lặc cũng đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm điều chỉnh chế độ, chính sách, mức phụ cấp phù hợp hơn, đồng thời bố trí hỗ trợ kinh phí để người hoạt động không chuyên trách ở thôn được tham gia đóng BHXH, đảm bảo động viên, khích lệ tinh thần làm việc của người hoạt động không chuyên trách ở thôn...

Sau khi đại diện lãnh đạo ngành chức năng của tỉnh tiếp thu, giải trình những vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trân trọng cảm ơn, tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thiết thực của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm.

Các ý kiến của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, phản ánh trung thực, đầy đủ đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

