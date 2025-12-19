HĐND xã Thiệu Hóa thông qua nhiều tờ trình quan trọng tại Kỳ họp thứ 4

Ngày 19/12, HĐND xã Thiệu Hóa khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 4 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025; xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để triển khai nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Báo cáo trình bày tại kỳ họp nêu rõ, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi xã Thiệu Hóa chính thức được thành lập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, gặp nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn cơ bản được giữ vững ổn định, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Toàn cảnh kỳ họp.

23/23 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó 14 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn năm 2025 ước đạt 6.202,98 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 76,18 triệu đồng/người/năm, vượt kế hoạch đề ra. Giáo dục, y tế tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu của tỉnh. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2026, xã Thiệu Hóa phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt từ 12% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 80 triệu đồng/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt và vượt dự toán tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch.

Đại biểu thảo luận tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua các tờ trình của UBND xã, gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026; các nội dung liên quan đến thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2025, năm 2026...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hóa Nguyễn Trọng Trang phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Trọng Trang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hóa nhấn mạnh: Để các nghị quyết của HĐND xã sớm đi vào cuộc sống, UBND xã, các ngành, đoàn thể, các thôn, khu phố cần tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2026; chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các đại biểu HĐND phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã được thông qua; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND và UBND xã, góp phần xây dựng chính quyền xã Thiệu Hóa ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thanh Mai (CTV)