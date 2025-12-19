HĐND xã Thiệu Tiến thông qua các nghị quyết tạo nền tảng cho sự phát triển năm 2026

Sáng 19/12, HĐND xã Thiệu Tiến khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 3 để xem xét, thảo luận và quyết nghị các nội dung quan trọng, đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Chủ tọa kỳ họp.

Năm 2025, ngay sau khi bộ máy chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể, UBND xã Thiệu Tiến đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tổ chức, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo bộ máy vận hành liên tục, thông suốt, hiệu lực, đạt nhiều kết quả khả quan.

Đồng chí Lê Viết Chí, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Tiến phát biểu tại kỳ họp.

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã duy trì ổn định. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 1.710,5 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 68,50 triệu đồng. Vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn xã ước đạt 80 tỷ đồng.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Toàn cảnh kỳ họp.

Phát huy những thành tựu đạt được, năm 2026, xã Thiệu Tiến xác định tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, sớm đưa các dự án quy mô lớn vào hoạt động; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo động lực mới cho tăng trưởng giai đoạn 2026-2030...

Đồng chí Nguyễn Quốc Hải, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công xã Thiệu Tiến năm 2026; Nghị quyết về phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2026, xã Thiệu Tiến; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, xã Thiệu Tiến...

Việc thông qua các nghị quyết tại kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để xã triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Linh Hương