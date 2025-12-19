Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

HĐND xã Thiệu Tiến thông qua các nghị quyết tạo nền tảng cho sự phát triển năm 2026

Linh Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19/12, HĐND xã Thiệu Tiến khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 3 để xem xét, thảo luận và quyết nghị các nội dung quan trọng, đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

HĐND xã Thiệu Tiến thông qua các nghị quyết tạo nền tảng cho sự phát triển năm 2026

Sáng 19/12, HĐND xã Thiệu Tiến khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 3 để xem xét, thảo luận và quyết nghị các nội dung quan trọng, đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

HĐND xã Thiệu Tiến thông qua các nghị quyết tạo nền tảng cho sự phát triển năm 2026

Chủ tọa kỳ họp.

Năm 2025, ngay sau khi bộ máy chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể, UBND xã Thiệu Tiến đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tổ chức, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo bộ máy vận hành liên tục, thông suốt, hiệu lực, đạt nhiều kết quả khả quan.

HĐND xã Thiệu Tiến thông qua các nghị quyết tạo nền tảng cho sự phát triển năm 2026

Đồng chí Lê Viết Chí, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Tiến phát biểu tại kỳ họp.

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã duy trì ổn định. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 1.710,5 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 68,50 triệu đồng. Vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn xã ước đạt 80 tỷ đồng.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

HĐND xã Thiệu Tiến thông qua các nghị quyết tạo nền tảng cho sự phát triển năm 2026

Toàn cảnh kỳ họp.

Phát huy những thành tựu đạt được, năm 2026, xã Thiệu Tiến xác định tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, sớm đưa các dự án quy mô lớn vào hoạt động; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo động lực mới cho tăng trưởng giai đoạn 2026-2030...

HĐND xã Thiệu Tiến thông qua các nghị quyết tạo nền tảng cho sự phát triển năm 2026

Đồng chí Nguyễn Quốc Hải, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công xã Thiệu Tiến năm 2026; Nghị quyết về phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2026, xã Thiệu Tiến; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, xã Thiệu Tiến...

Việc thông qua các nghị quyết tại kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để xã triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Linh Hương

Tin liên quan:
  • HĐND xã Thiệu Tiến thông qua các nghị quyết tạo nền tảng cho sự phát triển năm 2026
    Thống nhất chương trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

    Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, thống nhất 2 nội dung chất vấn đó là: Chất vấn Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Chất vấn Giám đốc Sở Công Thương về tiến độ đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Từ khóa:

#Ban Pháp chế HĐND tỉnh #xã Thiệu Tiến #Đại biểu HĐND #Kỳ họp thứ 3 #nhiệm vụ #MTTQ #Nhiệm kỳ #Phát triển kinh tế #Chính quyền địa phương #tổ chức

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh