Nâng cao chất lượng tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng được MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả trong thời gian qua.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri với ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Trong khi đó, việc nắm bắt, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh đến các cấp ủy, chính quyền được MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện chủ động, tích cực, đi vào nền nếp, chất lượng.

Ngoài ra, MTTQ các cấp cũng tăng cường cán bộ xuống địa bàn nắm tình hình tư tưởng của cử tri và Nhân dân, nắm bắt thông tin trực tiếp từ người dân, qua đội ngũ cán bộ và người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng... Các ý kiến được tập hợp, phản ánh tập trung vào những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, kiến nghị của Nhân dân chưa hoặc đang được giải quyết có liên quan tới một số vấn đề như bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình trạng ô nhiễm môi trường; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; các vấn đề về đầu tư xây dựng cơ bản...

Cùng với việc tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, MTTQ các cấp trong tỉnh cũng tăng cường thực hiện giám sát việc trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, đối với những kiến nghị chậm giải quyết, trả lời, MTTQ phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp tiếp tục đề nghị chính quyền hoặc phối hợp với cơ quan hữu quan giải quyết, đảm bảo quyền lợi của cử tri và Nhân dân. Nhờ vậy, các kiến nghị của cử tri, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ở cơ sở đã được giải quyết nhanh hơn. Kết quả này đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đơn cử như, cử tri xã Hoa Lộc phản ánh, hiện nay trên địa bàn xã đang thực hiện Dự án nâng cấp tuyến đê Lạch Trường, tình trạng lầy lội vào ngày mưa, bụi bẩn vào ngày nắng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình để tạo điều kiện sản xuất. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư giám sát chặt chẽ và chỉ đạo nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành dự án đảm bảo theo quy định; trong quá trình thi công tuân thủ nghiêm các quy định về môi trường quanh khu vực thực hiện dự án; có biện pháp giảm thiểu tối đa các tác động xấu đến môi trường; phối hợp cùng với chính quyền địa phương giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn tại, không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của Nhân dân, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Hay cử tri phường Quang Trung phản ánh bến xe khách Bỉm Sơn xây dựng từ lâu, vị trí hiện tại không hợp lý và hoạt động không hiệu quả. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan có hướng xử lý, giải quyết. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND phường Quang Trung căn cứ định hướng quy hoạch của địa phương, kết quả rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của bến xe khách Bỉm Sơn để tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết xử lý theo quy định của pháp luật; Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn UBND phường Quang Trung giải quyết các nội dung theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân...

Phát huy những kết quả đạt được, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri và chủ động nắm bắt, phản ánh tình hình Nhân dân trên các lĩnh vực, nêu rõ những hiện tượng tiêu cực, bức xúc trong Nhân dân mới nảy sinh... Từ đó, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền cùng cấp và lãnh đạo cấp trên có biện pháp tuyên truyền, vận động, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong nắm bắt và tập hợp, phản ánh ý kiến của Nhân dân, tham gia vào hoạt động quản lý, theo dõi kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân... cũng được chú trọng hơn.

Bài và ảnh: Quốc Hương