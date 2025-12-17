Cử tri xã Cẩm Thủy kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh

Chiều 17/12, tổ ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Võ Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nông Cống; Phạm Thị Xuân, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Hồi Xuân đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Thủy sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Đại biểu và đông đảo cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị tiếp xúc, ĐBQH Phạm Thị Xuân đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Cử tri xã Cẩm Thủy phấn khởi, kỳ vọng và đồng tình, thống nhất cao với các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp; đồng thời đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tại kỳ họp.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri xã Cẩm Thủy kiến nghị đến các ĐBQH khóa XV nhiều vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, cử tri kiến nghị Chính phủ quan tâm đầu tư tuyến tránh đường Hồ chí Minh đi qua trung tâm xã và nâng cấp Quốc lộ 217, đoạn từ QL1A đến xã Cẩm Thuỷ, vì trên các tuyến này lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cử tri cho rằng hiện nay số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn ít, trong khi nhiều hộ có mức sống trung bình có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan có chính sách cho vay ưu đãi đối với các hộ này. Đồng thời quan tâm bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm để phát triển sản phẩm OCOP, gia trại, trang trại, hợp tác xã sản xuất có quy mô hàng hóa từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Cử tri xã Cẩm Thủy kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Cử tri xã Cẩm Thủy kiến nghị Chính phủ sớm ban hành chế độ tiền lương, phụ cấp mới cho cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập, đồng thời đảm bảo tương xứng với vị trí việc làm khối lượng công việc và trách nhiệm được giao, góp phần ổn định đội ngũ và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Quan tâm sửa đổi Nghị định 146/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ theo hướng mở rộng đối tượng thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61% để cha, mẹ đẻ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế theo tỷ lệ % nhằm đảm bảo sự công bằng cho các đối tượng được hưởng và thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh...

ĐBQH Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Sau khi đại diện lãnh đạo ngành chức năng của tỉnh tiếp thu, giải trình những vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri đối với các ĐBQH; đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm.

Các ý kiến của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, phản ánh trung thực, đầy đủ đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền.

Trung Hiếu