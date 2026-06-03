Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Chính phủ mới Đan Mạch khẳng định lập trường bảo vệ chủ quyền đối với Greenland

Vân Bình
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Liên minh cầm quyền mới của Đan Mạch ngày 2/6 khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đối với Greenland, đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng tại khu vực Bắc Cực cùng các đồng minh.

Chính phủ mới Đan Mạch khẳng định lập trường bảo vệ chủ quyền đối với Greenland

Liên minh cầm quyền mới của Đan Mạch ngày 2/6 khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đối với Greenland, đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng tại khu vực Bắc Cực cùng các đồng minh.

Tin liên quan:

Chính phủ mới Đan Mạch khẳng định lập trường bảo vệ chủ quyền đối với Greenland

Chính phủ mới của Đan Mạch khẳng định lập trường bảo vệ chủ quyền Greenland. Ảnh: CCTV.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh vấn đề Greenland tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế do vị trí chiến lược quan trọng của hòn đảo lớn nhất thế giới này ở khu vực Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực.

Trong cương lĩnh chính sách vừa được công bố, liên minh bốn đảng dự kiến thành lập chính phủ mới cho rằng Greenland thời gian qua đã phải đối mặt với những sức ép mà Copenhagen coi là “không thể chấp nhận được”.

Văn kiện nhấn mạnh Chính phủ Đan Mạch sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền tự trị Greenland nhằm bảo vệ các nguyên tắc cơ bản, bao gồm chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của người dân Greenland. Hai bên cũng sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác và đồng minh trong khuôn khổ Vương quốc Đan Mạch để thúc đẩy các dự án tăng cường năng lực quốc phòng cần thiết tại Bắc Cực.

Trước đó Thủ tướng lâm thời Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết đảng Dân chủ Xã hội do bà lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh mới cùng Đảng Nhân dân Xã hội, Đảng Cấp tiến và Đảng Ôn hòa. Chính phủ mới dự kiến sẽ sớm chính thức nhậm chức trong những ngày tới.

Chính phủ mới Đan Mạch khẳng định lập trường bảo vệ chủ quyền đối với Greenland

Thủ tướng lâm thời Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: CCTV.

Vấn đề chủ quyền Greenland trở thành chủ đề được quan tâm kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025. Trong nhiều tuyên bố công khai, ông Trump từng bày tỏ mong muốn Mỹ có được Greenland, đồng thời cho rằng hòn đảo này có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với an ninh quốc gia và lợi ích của Washington tại Bắc Cực.

Những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chủ quyền của Greenland đã nhiều lần vấp phải phản ứng từ Copenhagen và chính quyền hòn đảo này. Đan Mạch khẳng định tương lai của Greenland chỉ có thể do người dân Greenland quyết định và không phải là đối tượng để đàm phán hay chuyển nhượng.

Vân Bình

Tin liên quan:
  • Chính phủ mới Đan Mạch khẳng định lập trường bảo vệ chủ quyền đối với Greenland
    Lãnh đạo Đan Mạch và Greenland khẳng định chủ quyền là không thể thương lượng

    Ngày 22/1, lãnh đạo Đan Mạch và Greenland nhấn mạnh rằng chủ quyền của hòn đảo này là không thể đem ra thương lượng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã đạt được đồng thuận với Tổng Thư ký NATO về khuôn khổ của một thỏa thuận an ninh Bắc Cực trong tương lai, mà theo lời ông Trump sẽ cho phép Mỹ có “toàn quyền tiếp cận” đối với lãnh thổ này.

  • Chính phủ mới Đan Mạch khẳng định lập trường bảo vệ chủ quyền đối với Greenland
    Thủ tướng Đan Mạch: Greenland không thể “định giá”, chủ quyền phải được tôn ...

    Ngày 14 tháng 2, theo giờ địa phương, phát biểu trong phiên thảo luận tại Hội nghị An ninh Munich về an ninh châu Âu, tương lai của NATO và các vấn đề địa chính trị đang ngày càng nổi lên trên thế giới, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã lên tiếng khẳng định rằng, Greenland “không thể định giá” và chủ quyền của hòn đảo này phải được tôn trọng trong khuôn khổ các thảo luận quốc tế.

  • Chính phủ mới Đan Mạch khẳng định lập trường bảo vệ chủ quyền đối với Greenland
    Greenland tái khẳng định chủ quyền giữa đàm phán với Mỹ

    Chính quyền Greenland mới đây cho biết, các cuộc đàm phán với Mỹ về tương lai của hòn đảo Bắc Cực này đã đạt được một số tiến triển, song khẳng định Greenland không phải đối tượng để chuyển nhượng chủ quyền.

Từ khóa:

#greenland #Đan mạch #Chủ quyền #Chính phủ #Tổng thống mỹ donald trump #Bắc cực #Liên minh #Quốc phòng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Trung Quốc và Anh thúc đẩy hợp tác chiến lược

Trung Quốc và Anh thúc đẩy hợp tác chiến lược

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 2/6, tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Anh Yvette Cooper đã chủ trì Đối thoại chiến lược Trung Quốc-Anh lần thứ 11. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác và thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lâu dài...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh