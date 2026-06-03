Chính phủ mới Đan Mạch khẳng định lập trường bảo vệ chủ quyền đối với Greenland

Liên minh cầm quyền mới của Đan Mạch ngày 2/6 khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đối với Greenland, đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng tại khu vực Bắc Cực cùng các đồng minh.

Chính phủ mới của Đan Mạch khẳng định lập trường bảo vệ chủ quyền Greenland. Ảnh: CCTV.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh vấn đề Greenland tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế do vị trí chiến lược quan trọng của hòn đảo lớn nhất thế giới này ở khu vực Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực.

Trong cương lĩnh chính sách vừa được công bố, liên minh bốn đảng dự kiến thành lập chính phủ mới cho rằng Greenland thời gian qua đã phải đối mặt với những sức ép mà Copenhagen coi là “không thể chấp nhận được”.

Văn kiện nhấn mạnh Chính phủ Đan Mạch sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền tự trị Greenland nhằm bảo vệ các nguyên tắc cơ bản, bao gồm chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của người dân Greenland. Hai bên cũng sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác và đồng minh trong khuôn khổ Vương quốc Đan Mạch để thúc đẩy các dự án tăng cường năng lực quốc phòng cần thiết tại Bắc Cực.

Trước đó Thủ tướng lâm thời Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết đảng Dân chủ Xã hội do bà lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh mới cùng Đảng Nhân dân Xã hội, Đảng Cấp tiến và Đảng Ôn hòa. Chính phủ mới dự kiến sẽ sớm chính thức nhậm chức trong những ngày tới.

Thủ tướng lâm thời Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: CCTV.

Vấn đề chủ quyền Greenland trở thành chủ đề được quan tâm kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025. Trong nhiều tuyên bố công khai, ông Trump từng bày tỏ mong muốn Mỹ có được Greenland, đồng thời cho rằng hòn đảo này có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với an ninh quốc gia và lợi ích của Washington tại Bắc Cực.

Những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chủ quyền của Greenland đã nhiều lần vấp phải phản ứng từ Copenhagen và chính quyền hòn đảo này. Đan Mạch khẳng định tương lai của Greenland chỉ có thể do người dân Greenland quyết định và không phải là đối tượng để đàm phán hay chuyển nhượng.

Vân Bình