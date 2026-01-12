Thủ tướng Đan Mạch: Tranh chấp Greenland với Mỹ bước vào “thời điểm quyết định”

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 12/1 cho rằng, nước này đang đứng trước một “thời điểm mang tính quyết định” trong tranh chấp ngoại giao với Mỹ về Greenland, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra những phát biểu cứng rắn liên quan đến tương lai vùng lãnh thổ tự trị ở Bắc Cực. Nhiều quốc gia châu Âu đã lên tiếng ủng hộ lập trường của Copenhagen, nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế và quyền tự quyết của người dân Greenland.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Âu để thảo luận về Greenland trong bối cảnh sự quan tâm của Mỹ và những lo ngại chiến lược ở Bắc Cực. Ảnh: X

Phát biểu trước thềm các cuộc họp tại Washington về chuỗi cung ứng và cạnh tranh toàn cầu đối với các nguyên liệu thô chiến lược, Thủ tướng Mette Frederiksen thẳng thắn thừa nhận “đang tồn tại một xung đột liên quan đến Greenland”, đồng thời nhấn mạnh vấn đề này không chỉ gói gọn trong tương lai của hòn đảo mà còn liên quan đến các nguyên tắc rộng lớn hơn của trật tự quốc tế.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định Copenhagen sẵn sàng bảo vệ các giá trị cốt lõi của mình, bao gồm cả tại khu vực Bắc Cực, và nhấn mạnh Đan Mạch tin tưởng vào luật pháp quốc tế cũng như quyền tự quyết của các dân tộc.

Lập trường này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ nhiều quốc gia châu Âu. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson chỉ trích những phát biểu mang tính gây sức ép từ phía Mỹ, nhấn mạnh Thụy Điển, các nước Bắc Âu, vùng Baltic và nhiều quốc gia châu Âu khác đang sát cánh cùng Đan Mạch, đồng thời cảnh báo rằng, việc tiếp quản Greenland trái với ý chí của các bên liên quan sẽ vi phạm luật pháp quốc tế và có nguy cơ tạo ra tiền lệ không mong muốn trong quan hệ quốc tế.

Đức cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với Đan Mạch và Greenland trước các cuộc thảo luận tại Washington. Trước khi gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã có các cuộc trao đổi tại Iceland về những thách thức chiến lược tại khu vực Bắc Cực, cho rằng an ninh tại đây ngày càng trở nên quan trọng và là lợi ích chung của NATO. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tương lai của Greenland phải do chính người dân Greenland quyết định, với sự tham gia của Đan Mạch.

Nhiều quốc gia châu Âu đã lên tiếng ủng hộ lập trường của Đan Mạch về vấn đề Greenland.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu tìm cách phối hợp lập trường sau khi Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn mua lại Greenland và không loại trừ các biện pháp cứng rắn. Lãnh đạo của bảy quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp, Anh, Đức và Italy, đã ký thư chung khẳng định chỉ Đan Mạch và Greenland mới có quyền quyết định tương lai của vùng lãnh thổ này.

Tại một hội nghị an ninh ở Thụy Điển mới đây, Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, Tướng Alexus Grynkewich, cho biết các nước thành viên liên minh đang thảo luận về vấn đề Greenland và thừa nhận tầm quan trọng chiến lược của Bắc Cực đang gia tăng nhanh chóng, dù hiện chưa ghi nhận mối đe dọa trực tiếp đối với lãnh thổ NATO.

