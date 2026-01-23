Lãnh đạo Đan Mạch và Greenland khẳng định chủ quyền là không thể thương lượng

Ngày 22/1, lãnh đạo Đan Mạch và Greenland nhấn mạnh rằng chủ quyền của hòn đảo này là không thể đem ra thương lượng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã đạt được đồng thuận với Tổng Thư ký NATO về khuôn khổ của một thỏa thuận an ninh Bắc Cực trong tương lai, mà theo lời ông Trump sẽ cho phép Mỹ có “toàn quyền tiếp cận” đối với lãnh thổ này.

Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen tổ chức cuộc họp báo ở Nuuk, Greenland, ngày 22 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết, chính quyền vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này không nắm được nội dung cụ thể của cái gọi là “khung thỏa thuận” do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập; đồng thời nhấn mạnh rằng Tổng Thư ký NATO Mark Rutte không có quyền đại diện cho Đan Mạch và Greenland để đàm phán với phía Mỹ. Ông Nielsen nói tại một cuộc họp báo ở Nuuk, thủ phủ của Greenland: “Chúng tôi sẵn sàng thảo luận nhiều vấn đề, nhưng chủ quyền là một lằn ranh đỏ”. Ông Nielsen nhấn mạnh: “Không ai khác ngoài Greenland và Đan Mạch có thẩm quyền để thực hiện các thỏa thuận về Greenland và Đan Mạch nếu không có chúng tôi”.

Đề cập tới vấn đề tài nguyên đang được dư luận quan tâm, ông cho biết Greenland sẵn sàng đối thoại về hợp tác, bao gồm cả lĩnh vực nguyên liệu thô, nhưng với điều kiện phải tôn trọng chủ quyền, pháp luật, người dân và văn hóa của Greenland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, vào ngày 21 tháng 1 năm 2026. Ảnh: AP.

Trước đó, ngày 21/1, Tổng thống Trump đã gặp Tổng Thư ký NATO Mark Rutte bên lề Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ. Sau cuộc gặp, ngày 22/1, ông Trump đăng tải trên mạng xã hội cho biết hai bên đã “xây dựng khung cho một thỏa thuận về tương lai của Greenland cũng như toàn bộ khu vực Bắc Cực”, vì vậy ông sẽ không thực hiện biện pháp dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/2 là áp thuế bổ sung đối với 8 quốc gia châu Âu. Nhiều chi tiết của thỏa thuận tiềm năng vẫn chưa rõ ràng, dù trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business, ông Trump cho biết “chúng tôi sẽ có toàn quyền tiếp cận Greenland”, một vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc đồng minh NATO là Đan Mạch. Ông nói thêm rằng “chúng tôi sẽ có mọi quyền tiếp cận quân sự mà chúng tôi muốn”.

Trong khi, Người phát ngôn NATO Allison Hart nhấn mạnh, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte không đưa ra bất kỳ đề xuất nào liên quan đến việc “nhượng bộ về chủ quyền” trong các cuộc thảo luận với ông Trump. Trong cuộc phỏng vấn sau cuộc gặp tổng thống Trump, ông Rutte cũng thừa nhận, thỏa thuận này sẽ giúp các đồng minh NATO tăng cường sự hiện diện quân sự ở Bắc Cực.

Liên quan đến vấn đề Greenland, ngày 22/1, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã nhắc lại lập trường kiên quyết không thỏa hiệp về chủ quyền của Greenland. Bà cho biết Đan Mạch sẵn sàng hợp tác với Mỹ và hai bên từ lâu vẫn phối hợp trong lĩnh vực an ninh, tuy nhiên sự hợp tác song phương này không thể bàn tới những vấn đề liên quan đến “lằn ranh đỏ” và các quy tắc ngoại giao.

Bà Frederiksen cũng cho rằng, Đan Mạch cần sự “hiện diện thường trực” của NATO tại khu vực Bắc Cực, trong đó bao gồm cả khu vực xung quanh Greenland. Thủ tướng Đan Mạch cũng nhấn mạnh rằng ông Rutte không thể đàm phán thay mặt cho Vương quốc Đan Mạch. Bà nói: “Những gì NATO có thể đàm phán là những gì NATO dự định làm trong khu vực Bắc Cực”.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, AP.