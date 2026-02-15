Thủ tướng Đan Mạch: Greenland không thể “định giá”, chủ quyền phải được tôn trọng

Ngày 14 tháng 2, theo giờ địa phương, phát biểu trong phiên thảo luận tại Hội nghị An ninh Munich về an ninh châu Âu, tương lai của NATO và các vấn đề địa chính trị đang ngày càng nổi lên trên thế giới, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã lên tiếng khẳng định rằng, Greenland "không thể định giá" và chủ quyền của hòn đảo này phải được tôn trọng trong khuôn khổ các thảo luận quốc tế.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: CCTV

Câu hỏi về khả năng “định giá” Greenland được đặt ra sau những lần Mỹ công khai bày tỏ sự quan tâm đối với việc mua lại hòn đảo này, đặc biệt là trong thời gian nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, Thủ tướng Frederiksen đã trả lời rất dứt khoát: "Tất nhiên là không thể." Bà nhấn mạnh rằng chủ quyền quốc gia và quyền tự quyết của người dân Greenland phải được tôn trọng. Bà Frederiksen nhấn mạnh: "Greenland là một phần không thể tách rời của Vương quốc Đan Mạch, và người dân nơi đây đã rõ ràng bày tỏ nguyện vọng của họ. Họ không muốn trở thành một phần của Mỹ, mà thay vào đó mong muốn duy trì bản sắc và quyền tự quyết của người Greenland.”

Thủ tướng Đan Mạch cũng khẳng định rằng dù lập trường của Tổng thống Mỹ vẫn không thay đổi về vấn đề Greenland, bà vẫn giữ quan điểm trái ngược, cho rằng các cuộc thảo luận này cần được tiến hành trong sự tôn trọng lẫn nhau và trên cơ sở quyền lợi chính đáng của người dân Greenland.

Greenland, với vị trí chiến lược quan trọng ở Bắc Đại Tây Dương, đang trở thành điểm nóng trong các cuộc đàm phán quốc tế. Ảnh: Reuters

Theo một cuộc khảo sát của Associated Press được công bố vào ngày 13 tháng 2, có khoảng 70% người dân Mỹ phản đối kế hoạch Mỹ chiếm Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Điều đáng chú ý là ngay cả trong nhóm ủng hộ Tổng thống Trump, gần một nửa (50%) cũng không tán thành ý tưởng này.

Greenland, với vị trí chiến lược quan trọng ở Bắc Đại Tây Dương, đang trở thành điểm nóng trong các cuộc đàm phán quốc tế, khi cả Mỹ và các cường quốc khác đều quan tâm đến các tài nguyên thiên nhiên phong phú và vị trí địa lý của đảo này.

