CHDC Congo khẩn trương mở rộng cơ sở điều trị Ebola

Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) đang khẩn trương mở rộng các cơ sở cách ly và điều trị trong bối cảnh đợt bùng phát dịch Ebola do chủng Bundibugyo tiếp tục lan rộng tại khu vực Đông Bắc nước này.

Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đi lại bên ngoài Bệnh viện Đa khoa trong thời gian ứng phó với dịch Ebola bùng phát ở Mongbwalu, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. Ảnh: The Guardian

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, quy mô ổ dịch hiện lớn hơn so với đánh giá ban đầu, khi các ca bệnh đã xuất hiện tại nhiều khu vực đông dân cư và các trại tị nạn ở tỉnh Ituri.

Theo Bộ Y tế CHDC Congo, tính đến ngày 13/6, nước này ghi nhận 782 ca mắc Ebola được xác nhận, trong đó có 178 trường hợp tử vong. Dịch bệnh đã lan tới ít nhất 24 khu y tế thuộc ba tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu, với các ca nhiễm mới tiếp tục được phát hiện gần như hằng ngày.

Giới chức y tế cho biết, số ca mắc tăng mạnh một phần do năng lực xét nghiệm được cải thiện, giúp phát hiện thêm nhiều trường hợp nhiễm bệnh chưa được ghi nhận trước đó.

Ngày 21/5/2026, một khu cách ly Ebola bị đốt cháy ở thị trấn Rwampara, Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: NBC News

Để ứng phó với dịch bệnh, Chính phủ CHDC Congo cùng các tổ chức quốc tế đang đẩy mạnh mở rộng năng lực điều trị. Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) đã khởi công xây dựng một trung tâm điều trị Ebola quy mô 65 giường tại tỉnh Ituri, đồng thời hỗ trợ các cơ sở y tế địa phương thiết lập các khu cách ly an toàn.

WHO cho biết, hiện thành phố Bunia có ba trung tâm điều trị với tổng sức chứa khoảng 80 giường. Các đơn vị điều trị khác cũng đã được triển khai tại Mongbwalu, Rwampara, Beni, Goma và Bukavu. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo năng lực hiện nay vẫn chưa đáp ứng được diễn biến của dịch bệnh. Theo WHO, khoảng 250 giường cách ly trên toàn khu vực bị ảnh hưởng là chưa đủ nếu số ca mắc tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Đợt bùng phát Ebola do chủng Bundibugyo cũng đã lan sang Uganda, chủ yếu liên quan đến hoạt động đi lại qua biên giới với CHDC Congo. WHO đã tuyên bố đây là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ cho hai quốc gia.

Tổ chức này nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu đối với chủng Bundibugyo, việc mở rộng các cơ sở điều trị an toàn và bảo đảm người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời là yếu tố then chốt nhằm hạn chế số ca tử vong và ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục lây lan.

Minh Phương