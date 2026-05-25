Hơn 900 ca nghi nhiễm Ebola được phát hiện tại CHDC Congo

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, khi công tác giám sát và phòng chống dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo được tăng cường, nước này hiện đã phát hiện hơn 900 ca nghi nhiễm, trong đó có 101 ca được xác nhận sau xét nghiệm bổ sung.

Hơn 900 ca nghi nhiễm Ebola được phát hiện tại CHDC Congo. Ảnh: ilsicilia.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Tedros cho biết tại tỉnh Ituri - tâm điểm của đợt bùng phát dịch gần 5 triệu người đang sinh sống trong bối cảnh xung đột kéo dài. Cứ 4 người thì có 1 người cần hỗ trợ nhân đạo và cứ 5 người thì có 1 người phải di dời trong nội địa. Ông nhấn mạnh rằng bạo lực đang buộc người dân, bao gồm cả nhân viên y tế và nhân viên cứu trợ nhân đạo, phải rời bỏ nơi ở. Điều này gây cản trở nghiêm trọng đối với nỗ lực mở rộng truy vết người tiếp xúc với bệnh nhân Ebola cũng như phát hiện sớm ca nhiễm để kịp thời cung cấp điều trị hỗ trợ. Theo ông, tình trạng mất an ninh kéo dài và tâm lý lo sợ cũng đang làm gia tăng sự mất lòng tin trong cộng đồng.

Người đứng đầu WHO cho biết tổ chức này cùng các đối tác y tế nhân đạo vẫn duy trì hiện diện trên khắp tỉnh Ituri, bao gồm cả những khu vực khó tiếp cận và mất an ninh nghiêm trọng nhất, nơi người dân không chỉ đối mặt với nguy cơ Ebola mà còn với nhiều loại dịch bệnh khác.

Ông Tedros nhấn mạnh việc cung cấp một gói dịch vụ y tế toàn diện là điều thiết yếu, không chỉ để đáp ứng các nhu cầu y tế khẩn cấp mà còn nhằm xây dựng lòng tin - yếu tố then chốt để ứng phó hiệu quả với dịch Ebola.

Cùng ngày, Bộ Truyền thông Congo xác nhận tính đến ngày 24/5, nước này ghi nhận 904 ca nghi nhiễm và 119 ca tử vong nghi do Ebola trong đợt bùng phát dịch bệnh đang diễn ra ở phía đông nước này chủ yếu tại Ituri.

Các nhân viên y tế được điều động để ứng phó với dịch Ebola đang kiểm tra thân nhiệt và cung cấp nước rửa tay sát khuẩn cho những người đi xe máy qua trạm kiểm soát Kanyaruchinya, phía bắc Goma - Congo. Ảnh: LTD.

Đợt bùng phát Ebola lần này do chủng virus Ebola Bundibugyo gây ra. Các trường hợp mắc bệnh và nghi tử vong đã được báo cáo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, làm dấy lên lo ngại về sự lây lan rộng hơn. Các chuyên gia y tế cho biết việc phát hiện sớm, cách ly, truy vết tiếp xúc và chôn cất an toàn là rất quan trọng để ngăn chặn sự lây lan. Do chưa có vắc-xin được phê duyệt đặc hiệu cho chủng này, dịch bệnh đã trở thành một thách thức nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. WHO đã cảnh báo rằng nếu không nhanh chóng ngăn chặn, các đợt bùng phát dịch bệnh kiểu này có thể leo thang nhanh chóng, đặc biệt là ở các khu vực có cơ sở hạ tầng y tế yếu kém.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, Wion.