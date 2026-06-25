Châu Âu tái khẳng định đoàn kết, củng cố vai trò trong NATO

Lãnh đạo các nước châu Âu đã tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng và củng cố vai trò của châu Âu trong NATO, trong bối cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sắp diễn ra và xuất hiện những bất đồng gần đây giữa các đồng minh về các vấn đề an ninh, quốc phòng.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni và Thủ tướng Anh Keir Starmer tham dự cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh E5 NATO ở Berlin vào ngày 24 tháng 6 năm 2026. Ảnh: AP

Tại cuộc gặp ngày 24/6 ở thủ đô Berlin (Đức), lãnh đạo Đức, Pháp, Anh, Italy và Ba Lan cùng Tổng Thư ký NATO Mark Rutte (tham dự trực tuyến từ Washington) đã nhất trí thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, hướng tới mục tiêu xây dựng “một châu Âu mạnh hơn trong một NATO mạnh hơn”.

Phát biểu trước cuộc họp, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Hội nghị Thượng đỉnh NATO, dự kiến diễn ra trong hai ngày 7-8/7 tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), sẽ là dịp để châu Âu thể hiện quyết tâm đảm nhận vai trò lớn hơn trong lĩnh vực quốc phòng.

Ông Merz nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn làm mới liên minh. Chúng tôi đang củng cố trụ cột châu Âu của NATO."

Tuyên bố chung sau cuộc họp khẳng định các nhà lãnh đạo “kiên định cam kết đối với an ninh khu vực châu Âu - Đại Tây Dương và mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương”, đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng là yếu tố then chốt nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức chống chịu và năng lực răn đe của NATO.

Theo tuyên bố, các nước sẽ ưu tiên hợp tác phát triển các lĩnh vực như phòng không, hệ thống không người lái, trí tuệ nhân tạo (AI), hỏa lực tầm xa cùng nhiều năng lực quốc phòng khác. Các bên cũng nhất trí đẩy nhanh các chương trình nghiên cứu, phát triển và mua sắm chung của châu Âu đối với các hệ thống tấn công chính xác tầm xa, đồng thời thúc đẩy đầu tư vào các công nghệ mới nổi thông qua các cơ chế tài chính phù hợp.

Liên quan đến Ukraine, các nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục hỗ trợ đáng kể cho Kiev, bao gồm hỗ trợ quốc phòng, duy trì các biện pháp trừng phạt và sức ép kinh tế đối với Nga, cũng như hỗ trợ tăng cường khả năng chống chịu của ngành năng lượng Ukraine.

Đối với tình hình Trung Đông, các nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và cho biết sẽ tham gia chiến dịch quân sự đa quốc gia do Anh và Pháp dẫn đầu khi điều kiện cho phép và phù hợp với quy định hiến pháp của từng nước.

Bích Hồng