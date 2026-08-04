Volna Kubo Garant - bước tiến mới trong công nghệ tác chiến điện tử của Nga

Nga vừa giới thiệu một hệ thống tác chiến điện tử mới được thiết kế nhằm làm gián đoạn hoạt động của mạng lưới liên lạc vệ tinh Starlink, bằng cách tấn công trực tiếp vào các vệ tinh trên quỹ đạo thay vì các thiết bị đầu cuối trên mặt đất. Động thái này được cho là nhằm nâng cao năng lực đối phó với một trong những hệ thống liên lạc quan trọng đang được sử dụng trong xung đột tại Ukraine.

Hệ thống tác chiến điện tử Volna Kubo Garant của Nga. Ảnh: FB.

Theo trang công nghệ TechRadar, hệ thống mang tên Volna Kubo Garant có khả năng tạm thời vô hiệu hóa kết nối Starlink trong một khu vực nhất định mà không gây hư hại vật lý cho các vệ tinh. Hệ thống sử dụng chùm tín hiệu vô tuyến tần số cao để gây nhiễu trực tiếp tới các vệ tinh Starlink đang hoạt động ở quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

Theo lãnh đạo Trung tâm Giải pháp không người lái tích hợp của Nga, hệ thống này hoạt động bằng cách làm quá tải các ăng-ten thu tín hiệu trên vệ tinh, khiến chúng không thể tiếp nhận thông tin từ các thiết bị đầu cuối mặt đất trong khu vực bị nhắm mục tiêu. Khi quá trình phát nhiễu kết thúc, các vệ tinh bị ảnh hưởng có thể cần thêm vài phút để khôi phục hoàn toàn khả năng liên lạc.

Các nguồn tin Nga cho biết, Volna Kubo Garant có thể gây nhiễu trên 8 băng tần truyền dữ liệu của Starlink, sử dụng hệ thống ăng-ten điện tử có khả năng tập trung và điều chỉnh hướng phát sóng để theo dõi, tác động tới các vệ tinh bay ở độ cao khoảng 500 km so với bề mặt Trái Đất.

Moscow tuyên bố một hệ thống có thể tạo ra vùng gây nhiễu Starlink rộng tới 20 km2, tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự sử dụng liên lạc vệ tinh. Tuy nhiên, các chuyên gia quốc phòng cảnh báo số lượng lớn ăng-ten hoạt động có thể khiến hệ thống này dễ bị phát hiện bởi các phương tiện tình báo điện tử trong quá trình triển khai.

Starlink hiện giữ vai trò quan trọng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ảnh: The Economist.

Starlink hiện giữ vai trò quan trọng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, hỗ trợ nhiều hoạt động như liên lạc quân sự, vận hành máy bay không người lái, chia sẻ thông tin tình báo và duy trì hệ thống chỉ huy, điều phối trên chiến trường. Việc Nga phát triển năng lực gây nhiễu mạng lưới này được đánh giá là một bước tiến mới trong cuộc cạnh tranh công nghệ tác chiến điện tử giữa các bên.

Ngọc Liên

Nguồn: Wion.