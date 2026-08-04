Xuất khẩu quốc phòng và hàng không vũ trụ của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng mạnh

Giá trị xuất khẩu của ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 7/2026 đạt 1,12 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhờ mở rộng thị trường quốc tế và phát triển các sản phẩm quốc phòng do trong nước tự thiết kế.

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Các máy bay Anka III, Hürjet và Hürkuş của Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện màn bay đội hình tại lễ chiêu đãi Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng. Ảnh: AA.

Ngày 3/8, Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ (SSB), ông Haluk Görgün, cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành trong 7 tháng đầu năm đạt 5,79 tỷ USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2025. Tính trong 12 tháng gần nhất, kim ngạch xuất khẩu của lĩnh vực này đạt 11,2 tỷ USD.

Theo số liệu của SSB, ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ đã lập kỷ lục mới trong năm 2025 với kim ngạch xuất khẩu đạt 10,5 tỷ USD, tăng khoảng 48% so với năm trước đó.

Trong những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế thông qua xuất khẩu nhiều sản phẩm quốc phòng, bao gồm máy bay không người lái (UAV), xe bọc thép, các nền tảng hải quân, hệ thống vũ khí, đạn dược, tên lửa, radar và các công nghệ tác chiến điện tử.

Máy bay chiến đấu không người lái Bayraktar Kızılelma do hãng Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ phát triển trong một cuộc thử nghiệm tại địa điểm và thời gian không được tiết lộ. Ảnh: IHA.

Song song với việc đẩy mạnh xuất khẩu, Ankara cũng theo đuổi chiến lược giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài thông qua phát triển các nền tảng quốc phòng do trong nước thiết kế và mở rộng năng lực sản xuất trong toàn bộ chuỗi cung ứng của ngành quốc phòng và hàng không vũ trụ.

Ông Haluk Görgün cho biết dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng cường năng lực nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh của ngành công nghiệp quốc phòng trên thị trường toàn cầu.

Theo ông, đà tăng trưởng của xuất khẩu là kết quả từ nỗ lực chung của toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng, đồng thời phản ánh giá trị và năng lực kỹ thuật của đội ngũ doanh nghiệp, kỹ sư và chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường quốc tế.

Thanh Hằng

Nguồn: Daily Sabah.