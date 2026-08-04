New Delhi tăng cường hiện diện tại khu vực Trung Á

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có chuyến công du tới Kyrgyzstan và Uzbekistan trong thời gian tới nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và tăng cường hiện diện của New Delhi tại khu vực Trung Á – khu vực có ý nghĩa chiến lược ngày càng lớn đối với Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sắp có chuyên công du tới Kyrgyzstan và Uzbekistan, tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, quốc phòng, kết nối và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. Ảnh: MEA.

Thông tin về chuyến thăm Uzbekistan đã được Ngoại trưởng nước này Bakhtiyor Saidov xác nhận trong chuyến công tác tại New Delhi ngày 4/8. Theo Ngoại trưởng Bakhtiyor Saidov, hai bên nhất trí tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Narendra Modi, coi đây là cơ hội tạo động lực mới cho việc mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương.

Uzbekistan đánh giá Ấn Độ là một trong những đối tác chiến lược và thương mại quan trọng tại khu vực Nam Á. Kim ngạch thương mại song phương hiện đã đạt khoảng 1 tỷ USD.

Dự kiến, chương trình nghị sự của chuyến thăm sẽ tập trung vào các lĩnh vực hợp tác như quốc phòng, thương mại, giao lưu nhân dân và các dự án kết nối. Hai nước cũng thường xuyên tổ chức cuộc diễn tập quân sự chung mang tên Dustlik nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng.

Tại Kyrgyzstan, trọng tâm của chuyến đi sẽ là Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Bên lề hội nghị, Thủ tướng Modi dự kiến có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước thành viên.

Quan hệ quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong hợp tác giữa Ấn Độ và Kyrgyzstan. Hai nước duy trì các chương trình đào tạo quân nhân, tổ chức diễn tập chung, trao đổi đoàn và hợp tác nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Y sinh miền núi Kyrgyzstan - Ấn Độ (KIMBMRC) ở thủ đô Bishkek.

Theo giới quan sát, loạt chuyến công du sắp tới phản ánh nỗ lực của New Delhi trong việc tăng cường gắn kết với khu vực Trung Á - nơi đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong các tuyến kết nối thương mại, năng lượng và logistics giữa châu Á với châu Âu.

Trong bối cảnh cạnh tranh địa chiến lược tại Trung Á gia tăng, Ấn Độ đang đẩy mạnh cả hợp tác song phương lẫn hợp tác đa phương thông qua các cơ chế như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải nhằm củng cố vị thế và mở rộng ảnh hưởng tại khu vực. Đây được kỳ vọng sẽ là dịp để New Delhi tiếp tục củng cố quan hệ với các đối tác Trung Á, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh và kết nối khu vực.

Thúy Hà

Nguồn: Wionews