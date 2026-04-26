Lãnh đạo Pháp và Hy Lạp tái khẳng định cam kết tăng cường “trụ cột châu Âu” trong NATO

Phát biểu trong cuộc họp báo chung tại thủ đô Athen ngày 25/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã nhấn mạnh nhu cầu tăng cường tự chủ chiến lược của Liên minh châu Âu EU khi môi trường an ninh quốc tế ngày càng bất ổn và xuất hiện hoài nghi về mức độ phụ thuộc vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis trong cuộc họp báo chung tại thủ đô Athen, ngày 25/4/2026. Ảnh: EPA.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định điều khoản hỗ trợ lẫn nhau theo Điều 42.7 của Hiệp ước EU không chỉ là lời nói, mà đã được chứng minh bằng hành động cụ thể. Ông dẫn chứng việc nhiều quốc gia thành viên nhanh chóng triển khai hỗ trợ quân sự cho đảo Síp sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào căn cứ quân sự trên đảo hồi cuối tháng 2.

Theo ông Macron, Điều 42.7 thậm chí mạnh hơn Điều 5 của NATO về mặt pháp lý, bởi cơ chế này thể hiện sự đoàn kết nội khối mà không có lựa chọn thay thế. Quan điểm này phản ánh lập trường lâu nay của Paris rằng châu Âu cần chủ động hơn trong đảm bảo an ninh, thay vì phụ thuộc vào Mỹ trong bối cảnh chính sách của Washington bị đánh giá là khó đoán định.

Cùng quan điểm, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho rằng phản ứng nhanh chóng của các nước EU tại đảo Síp là một bước ngoặt, cho thấy cơ chế phòng thủ chung không còn mang tính hình thức. Ông nhấn mạnh châu Âu đang ở thời điểm then chốt, khi các nguyên tắc của trật tự hậu Thế chiến II bị thách thức, đòi hỏi EU phải tăng cường tự chủ trên mọi phương diện.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis khẳng định quan hệ giữa Athens và Paris đã phát triển thành đối tác chiến lược sâu rộng, dựa trên nền tảng lịch sử, các giá trị chung và lợi ích song phương. Ảnh: EPA.

Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định quan hệ giữa Athens và Paris đã phát triển thành đối tác chiến lược sâu rộng, dựa trên nền tảng lịch sử, các giá trị chung và lợi ích song phương. Trong đó, hợp tác quốc phòng được coi là trụ cột quan trọng, với việc Hy Lạp tiếp nhận 24 tiêm kích Rafale và các tàu khu trục từ Pháp, góp phần tăng cường năng lực răn đe và bảo vệ biên giới châu Âu.

Ngọc Liên

Nguồn: APT/ The Guardian