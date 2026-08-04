Mỹ sẽ đóng cửa 5 cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo tới Quốc hội nước này về kế hoạch đóng cửa 5 cơ quan đại diện ở nước ngoài, trong một động thái hiếm hoi nhằm thu hẹp mạng lưới ngoại giao toàn cầu của Washington.

Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến chấm dứt hoạt động của các cơ quan đại diện tại St. George’s (Grenada), Nagoya (Nhật Bản), Medan (Indonesia), Douala (Cameroon) và Winnipeg (Canada). Ảnh: Reuters.

Theo thông báo gửi tới một số ủy ban của Quốc hội vào cuối tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến chấm dứt hoạt động của các cơ quan đại diện tại St. George’s (Grenada), Nagoya (Nhật Bản), Medan (Indonesia), Douala (Cameroon) và Winnipeg (Canada).

Nếu được triển khai, đây sẽ là một trong những đợt thu hẹp hệ thống cơ quan đại diện ngoại giao lớn nhất của Mỹ trong nhiều năm qua và cũng là trường hợp hiếm hoi việc đóng cửa nhiều cơ quan đại diện không xuất phát từ một cuộc xung đột hay biến động địa chính trị.

Thực tế, ngay từ đầu năm ngoái, trong những tháng đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị phương án đóng cửa gần 10 cơ quan đại diện ở nước ngoài. Reuters cùng nhiều hãng truyền thông khi đó cho biết kế hoạch này nằm trong chương trình cải tổ bộ máy hành chính liên bang nhằm hiện thực hóa chính sách “Nước Mỹ trên hết”.

Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB) từng đề xuất phương án mạnh tay hơn, với mục tiêu cắt giảm tới 30 cơ quan đại diện ngoại giao. Một số quan chức trong chính quyền cho rằng nhiều cơ quan quy mô nhỏ không còn phát huy hiệu quả, trong khi chi phí duy trì hoạt động khá lớn.

Tuy nhiên, kế hoạch này cũng vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Các nghị sĩ đảng Dân chủ cùng nhiều cựu quan chức ngoại giao và an ninh nhận định việc thu hẹp mạng lưới ngoại giao, trong bối cảnh Mỹ cũng đã giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) - tổ chức từng cung cấp hàng tỷ USD viện trợ trên toàn cầu có thể làm suy giảm vai trò và ảnh hưởng của Washington trên trường quốc tế.

Mặc dù Bộ Ngoại giao Mỹ đã tiến hành cuộc cải tổ sâu rộng trong năm ngoái với việc cắt giảm hàng chục đơn vị và hàng trăm nhân sự, song đến nay chưa có cơ quan đại diện ngoại giao nào chính thức bị đóng cửa.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters