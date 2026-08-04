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Israel và Hội đồng Hòa bình Gaza bàn giải giáp vũ khí, chuyển sang chính quyền dân sự

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lãnh đạo Hội đồng Hòa bình Gaza đã thống nhất về mục tiêu lâu dài là giải giáp hoàn toàn các lực lượng vũ trang tại Dải Gaza và chuyển giao quyền quản lý cho một chính quyền dân sự.

Israel và Hội đồng Hòa bình Gaza bàn giải giáp vũ khí, chuyển sang chính quyền dân sự

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lãnh đạo Hội đồng Hòa bình Gaza đã thống nhất về mục tiêu lâu dài là giải giáp hoàn toàn các lực lượng vũ trang tại Dải Gaza và chuyển giao quyền quản lý cho một chính quyền dân sự.

Israel và Hội đồng Hòa bình Gaza bàn giải giáp vũ khí, chuyển sang chính quyền dân sự

Thủ tướng Benjamin Netanyahu có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Gaza Nickolay Mladenov. Ảnh: Anadolu.

Theo thông cáo của Hội đồng Hòa bình Gaza (BoP), ngày 3/8, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã có cuộc gặp với Chủ tịch BoP Nickolay Mladenov cùng các thành viên cấp cao của tổ chức này để thảo luận lộ trình giải giáp vũ khí tại Gaza và tiến trình chuyển đổi sang mô hình quản trị dân sự.

BoP cho biết cuộc gặp diễn ra “mang tính xây dựng và chi tiết”, trong đó hai bên chia sẻ nhận thức chung về mục tiêu cuối cùng là “loại bỏ hoàn toàn vũ khí khỏi Dải Gaza và chuyển đổi sang chính quyền dân sự”. Theo khuôn khổ được BoP công bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ chỉ rút khỏi ranh giới Đường Vàng sau khi Hamas hoàn tất việc bàn giao toàn bộ vũ khí, bao gồm vũ khí hạng nhẹ, vũ khí hạng nặng và hệ thống đường hầm.

Tiến trình thực hiện sẽ do Lực lượng Ổn định quốc tế (ISF) giám sát. BoP cho biết việc triển khai đầy đủ thỏa thuận phụ thuộc vào việc tất cả các bên thực hiện đúng những cam kết đã thống nhất.

Đường Vàng là ranh giới được thiết lập trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, phân định khu vực do quân đội Israel kiểm soát với các khu vực người Palestine được phép sinh sống và đi lại.

Israel và Hội đồng Hòa bình Gaza bàn giải giáp vũ khí, chuyển sang chính quyền dân sự

Israel và BoP đã thống nhất về mục tiêu lâu dài là giải giáp hoàn toàn các lực lượng vũ trang tại Dải Gaza. Ảnh: Reuters.

Trong khi các cuộc thảo luận về cơ chế hậu xung đột đang được thúc đẩy, kế hoạch triển khai Lực lượng Ổn định quốc tế tới Gaza vấp phải phản đối từ một số thành viên trong chính phủ Israel.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và Bộ trưởng phụ trách các khu định cư Orit Strock đã đề nghị Thủ tướng Netanyahu triệu tập khẩn cấp cuộc họp Nội các An ninh nhằm ngăn chặn việc cho phép ISF tiến vào Gaza. Hai bộ trưởng cho rằng động thái này không phù hợp với mục tiêu phi quân sự hóa dải đất ven Địa Trung Hải.

Trong khi các nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị được thúc đẩy, tình hình thực địa tại Gaza vẫn diễn biến căng thẳng. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết các cuộc tấn công cuối tuần qua đã khiến hàng chục người thiệt mạng, đồng thời làm hư hại một kho vật tư y tế, trong bối cảnh Gaza tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các nguồn cung y tế.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu.

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Từ khóa:

#Chính quyền #Hòa bình #Dải Gaza #dân sự #Lực lượng vũ trang #Quân đội Israel #Mục tiêu #Thủ tướng israel #giải giáp vũ khí #Bộ trưởng

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