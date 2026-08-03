Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dâng hương trước khi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng

Sáng 3/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ.

Hiện nay, Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng là nơi an nghỉ của gần 2.000 phần mộ liệt sĩ, trong đó có hơn 1.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Ngay sau lễ dâng hương, các lực lượng chuyên môn đã tiến hành lấy mẫu hài cốt tại các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, bảo đảm đúng quy trình, phục vụ công tác giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Việc lấy mẫu hài cốt để giám định ADN góp phần từng bước xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”.

Quốc Hương