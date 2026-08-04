Lầu Năm Góc mở rộng sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3/8 thông báo đã ký các thỏa thuận khung với Tập đoàn Northrop Grumman, phối hợp cùng Lockheed Martin, nhằm mở rộng năng lực sản xuất các linh kiện quan trọng cho tên lửa đánh chặn PAC-3 của hệ thống Patriot và Hệ thống Phòng thủ Tầm cao Giai đoạn Cuối (THAAD), trong bối cảnh nhu cầu đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa ngày càng gia tăng.

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Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sáng kiến nhằm củng cố chuỗi cung ứng tên lửa đánh chặn, đẩy nhanh tiến độ bàn giao và tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa và phòng không của Mỹ. Ảnh: Newswires.

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, các thỏa thuận sẽ tạo cơ sở để tăng sản lượng tên lửa đánh chặn PAC-3 lên gấp ba lần và THAAD lên gấp bốn lần thông qua việc bảo đảm nhu cầu dài hạn đối với các nhà cung cấp linh kiện chủ chốt.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sáng kiến này nhằm củng cố chuỗi cung ứng tên lửa đánh chặn, đẩy nhanh tiến độ bàn giao và tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa và phòng không của Mỹ.

Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách mua sắm và duy trì năng lực Michael P. Duffey nhấn mạnh việc xây dựng năng lực công nghiệp quốc phòng đòi hỏi các chuỗi cung ứng mạnh và linh hoạt ở mọi cấp độ. Theo ông, các thỏa thuận khung với những nhà cung cấp linh kiện như Northrop Grumman sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu tăng mạnh sản lượng các tên lửa đánh chặn PAC-3 và THAAD.

Hệ thống tên lửa Patriot tại căn cứ của Lữ đoàn Tên lửa Phòng không số 3 ở Sochaczew (Ba Lan), ngày 18/12/2025. Ảnh: Reuters.

Đối với tên lửa đánh chặn PAC-3 phiên bản nâng cấp (PAC-3 MSE), các thỏa thuận sẽ thiết lập thêm một nguồn cung động cơ nhiên liệu rắn thứ hai nhằm nâng cao khả năng chống gián đoạn chuỗi cung ứng và tăng tính cạnh tranh. Bên cạnh đó, sản lượng các thiết bị bảo đảm an toàn đánh lửa sử dụng trên tên lửa PAC-3 cũng sẽ được mở rộng.

Đối với chương trình THAAD, Northrop Grumman sẽ tăng gấp bốn lần sản lượng các linh kiện kết cấu của tên lửa đánh chặn, gồm thân giữa tên lửa, nắp bảo vệ đầu phóng và các cụm ray vận chuyển.

Theo truyền thông Mỹ, Lầu Năm Góc đang thúc đẩy các nhà thầu quốc phòng tăng sản lượng tên lửa do các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine đã làm suy giảm đáng kể kho dự trữ vũ khí của Mỹ.

Thanh Hằng

Nguồn: Aa.