Thượng nghị sĩ Mỹ khẳng định tiếp tục duy trì vai trò trong NATO

Các nghị sĩ lưỡng đảng tại Thượng viện Mỹ tái khẳng định cam kết với NATO, nhấn mạnh Quốc hội giữ vai trò quyết định đối với mọi thay đổi liên quan đến tư cách thành viên của Mỹ trong liên minh.

Ảnh: UK Trade and Business Commission.

Theo Reuters, ngày 3/4, một nhóm nghị sĩ thuộc cả hai đảng tại Thượng viện Mỹ đã lên tiếng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục duy trì vai trò trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh xuất hiện các phát biểu từ Tổng thống Donald Trump về vai trò và mức đóng góp của các nước thành viên NATO.

Các nghị sĩ cho biết việc rút khỏi NATO không thể do Tổng thống đơn phương quyết định, mà cần có sự chấp thuận của hai phần ba Thượng viện hoặc một đạo luật do Quốc hội thông qua. Theo họ, những điều kiện này khó có khả năng xảy ra trong thực tế.

Trong tuyên bố chung, Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen và Thom Tillis, đồng Chủ tịch Nhóm Quan sát NATO tại Thượng viện, nhấn mạnh Quốc hội sẽ không ủng hộ việc Mỹ rút khỏi NATO, đồng thời cho rằng việc duy trì hợp tác với các đồng minh là yếu tố quan trọng đối với lợi ích an ninh của Mỹ.

Các phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh có những khác biệt quan điểm giữa Mỹ và một số nước châu Âu liên quan đến tình hình tại khu vực eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng trên thế giới. Tổng thống Trump kêu gọi các đồng minh tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm hoạt động lưu thông tại khu vực này. Trong khi đó, một số nước châu Âu cho rằng cần tiếp tục tham vấn và phối hợp đa phương trước các bước đi tiếp theo.

Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. Ảnh: NATO.

Các nghị sĩ Mỹ cũng nhắc lại vai trò của NATO trong hợp tác an ninh, trong đó có việc liên minh đã kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể sau các sự kiện ngày 11/9/2001.

Giới quan sát nhận định, những tuyên bố từ Quốc hội Mỹ cho thấy sự ủng hộ đối với NATO vẫn được duy trì, đồng thời phản ánh vai trò của cơ quan lập pháp trong việc định hình các quyết sách quan trọng liên quan đến liên minh này.

Thanh Giang

Nguồn: Defensenews.