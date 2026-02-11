Anh khẳng định vai trò then chốt trong sứ mệnh “Arctic Sentry” của NATO

Lực lượng vũ trang Anh sẽ đảm nhận vai trò “thiết yếu” trong sứ mệnh Arctic Sentry của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Đây là tuyên bố mà Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey dự kiến sẽ thông báo trong chuyến thăm Na Uy ngày 11/2. Ông đồng thời cam kết tăng gấp đôi số binh sĩ Anh đồn trú tại Na Uy lên 2.000 quân trong vòng ba năm tới.

Anh khẳng định vai trò then chốt trong sứ mệnh “Arctic Sentry” của NATO. Ảnh: Defense News.

Sứ mệnh Arctic Sentry được thiết kế nhằm tăng cường bảo đảm an ninh tại khu vực Bắc Cực và vùng Cực Bắc, trong đó có Greenland. Khu vực này ngày càng thu hút quan tâm chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng gia tăng và các tuyến hàng hải, tài nguyên, cùng yếu tố quân sự có vai trò nổi bật hơn.

Theo tuyên bố của chính phủ Anh, ông Healey cho rằng yêu cầu về quốc phòng đang gia tăng, đồng thời nhận định Nga là thách thức an ninh lớn nhất đối với khu vực Bắc Cực và Cực Bắc kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Ông đề cập việc Moskva được cho là đang khôi phục hiện diện quân sự tại đây, bao gồm tái kích hoạt các căn cứ từ thời kỳ trước.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh dự kiến sẽ trình bày và thảo luận các đề xuất liên quan sứ mệnh Arctic Sentry với những người đồng cấp tại trụ sở NATO ở Brussels vào ngày 12/2. Các cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh liên minh quân sự này tăng cường chú ý đến sườn phía Bắc.

Diễn biến trên cũng gắn với các phát biểu trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Greenland – vùng lãnh thổ hải ngoại tự trị thuộc Đan Mạch, một quốc gia thành viên NATO. Những tuyên bố này làm nổi bật hơn tầm quan trọng chiến lược của khu vực trong tính toán an ninh xuyên Đại Tây Dương.

Chính phủ Anh cho biết đã cam kết mức tăng chi tiêu quốc phòng duy trì lớn nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, trong bối cảnh các đồng minh châu Âu được thúc đẩy đóng góp nhiều hơn cho an ninh khu vực. Song song, Liên minh Lực lượng Viễn chinh Chung (JEF) do Anh dẫn dắt cũng lên kế hoạch hoạt động quân sự quy mô lớn tại Cực Bắc, với hàng trăm binh sĩ dự kiến tham gia các hoạt động tại Iceland, eo biển Đan Mạch và Na Uy vào tháng 9 tới.

