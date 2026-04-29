Vua Anh Charles III phát biểu tại Quốc hội Mỹ, kêu gọi củng cố đoàn kết NATO

Tối 28-4 (giờ Mỹ),Vua Anh Charles III đã có bài phát biểu trước quốc hội Mỹ, nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương, đồng thời kêu gọi tăng cường đoàn kết trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga. Bài phát biểu được coi là điểm nhấn trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài bốn ngày của Nhà vua và Hoàng hậu Camilla tới Mỹ, diễn ra nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của nước này.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vỗ tay khi Vua Anh Charles III đến phát biểu trước Quốc hội trong Phòng Hạ viện tại Điện Capitol ở Washington, D.C., Mỹ. Ảnh:AFP.

Nhà vua khẳng định quan hệ Anh – Mỹ là “đặc biệt” và “độc nhất vô nhị”, được xây dựng qua nhiều thế kỷ trên nền tảng hợp tác chiến lược và các giá trị chung về dân chủ, pháp quyền và hệ thống kiểm soát quyền lực. Ông nhấn mạnh nguyên tắc quyền lực phải chịu sự giám sát và cân bằng, bắt nguồn từ Hiến chương Magna Carta, vẫn có giá trị trong hệ thống chính trị hiện đại.

Trong thông điệp gửi tới các nhà lập pháp Mỹ, Vua Charles III kêu gọi “quyết tâm không lay chuyển” trong việc ủng hộ Ukraine, hướng tới một nền hòa bình công bằng và bền vững.

Nhà vua cũng nhấn mạnh vai trò của NATO trong bảo đảm an ninh tập thể, cho rằng liên minh này là nền tảng bảo vệ công dân hai bờ Đại Tây Dương trong bối cảnh thế giới ngày càng “bất ổn và nguy hiểm hơn”. Ông lưu ý các quốc gia thành viên không thể chỉ dựa vào thành tựu trong quá khứ mà cần tiếp tục củng cố cam kết chung.

Vua Anh Charles III rời đi sau khi phát biểu trước phiên họp chung của Quốc hội Mỹ tại Điện Capitol ở Washington, D.C., ngày 28-4. Ảnh: Yonhap News.

Bên cạnh nội dung an ninh, Nhà vua đề cập hợp tác kinh tế song phương với quy mô khoảng 430 tỷ USD thương mại hằng năm và 1.700 tỷ USD đầu tư lẫn nhau, tạo ra hàng triệu việc làm ở cả hai nền kinh tế, coi đây là nền tảng quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới.

Vua Charles III cũng cảnh báo về biến đổi khí hậu, nhấn mạnh nguy cơ suy thoái hệ sinh thái tự nhiên có thể tác động trực tiếp tới an ninh và thịnh vượng quốc gia, kêu gọi các nước hành động để bảo vệ “nền tảng tự nhiên của nền kinh tế”.

Theo giới quan sát, thông điệp của Nhà vua được đưa ra trong bối cảnh một số khác biệt vẫn tồn tại giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu về thương mại và chính sách đối ngoại, song bài phát biểu nhìn chung tập trung vào việc thúc đẩy đoàn kết và hợp tác giữa các nước đồng minh truyền thống.

Thanh Hằng

Nguồn: The Guardian.