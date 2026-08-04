Sách trắng Quốc phòng 2026 của Nhật Bản gắn quốc phòng với tăng trưởng kinh tế

Chính phủ Nhật Bản, ngày 4/8, đã công bố Sách trắng Quốc phòng năm 2026, trong đó lần đầu nhấn mạnh đầu tư quốc phòng không chỉ nhằm ứng phó môi trường an ninh ngày càng phức tạp mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới công nghệ.

Chính phủ Nhật Bản công bố Sách trắng Quốc phòng năm 2026. Ảnh: Japan Ministry of Defense.

Theo đó, bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định đầu tư quốc phòng không chỉ tăng cường năng lực răn đe mà còn mang lại lợi ích cho toàn bộ nền kinh tế thông qua đổi mới công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và mở rộng sử dụng linh kiện thương mại trong sản xuất quốc phòng.

Thông điệp này cũng được thể hiện ngay trên bìa Sách trắng, với hình ảnh hoạt hình về một gia đình giữa thành phố hiện đại thay cho hình ảnh binh sĩ và khí tài quân sự như các năm trước. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, thiết kế mới nhằm truyền tải tầm nhìn về tương lai và sự gắn kết giữa quốc phòng với đời sống người dân.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi nhấn mạnh, nước này cần “tăng cường và chuyển đổi năng lực quốc phòng với tinh thần cấp bách và ý thức khủng hoảng mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Nhật Bản tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và triển khai các đơn vị tên lửa tới các đảo xa. Ảnh: Reuters.

Để ứng phó các thách thức an ninh, Nhật Bản đang tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, triển khai các đơn vị tên lửa tới các đảo xa, mua sắm năng lực “phản công” và nới lỏng quy định về xuất khẩu vũ khí. Phần lớn ngân sách mới được dành cho các loại tên lửa có tầm bắn trên 1.000 km.

Trong thời gian tới, Tokyo dự kiến tiếp tục đầu tư mạnh vào máy bay không người lái và các hệ thống tác chiến không người lái khác. Tuy nhiên, Sách trắng cũng thừa nhận nền tảng công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản vẫn còn nhiều hạn chế, có thể ảnh hưởng đến tiến độ mua sắm trang bị và đổi mới công nghệ.

Chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đang xây dựng chiến lược an ninh quốc gia mới, được dự báo sẽ đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng hơn nữa. Nhật Bản hiện đã nâng mức chi tiêu liên quan đến quốc phòng lên tương đương khoảng 2% GDP thông qua tăng thuế, điều chỉnh cơ cấu chi ngân sách và sử dụng các nguồn thu bổ sung. Tuy nhiên, chính phủ vẫn chưa công bố phương án cụ thể để tiếp tục mở rộng ngân sách quốc phòng trong bối cảnh nguồn lực tài chính chịu nhiều sức ép.

Song song với việc tăng cường năng lực trong nước, Tokyo tiếp tục củng cố liên minh với Mỹ và mở rộng hợp tác an ninh với Philippines, Úc và Hàn Quốc. Theo Bộ trưởng Koizumi, Nhật Bản sẽ xây dựng mạng lưới hợp tác nhiều tầng với các đồng minh và đối tác cùng chí hướng nhằm nâng cao khả năng ứng phó các cuộc khủng hoảng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thu Uyên

Nguồn: The Japan Times, CNN.