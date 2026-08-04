Ukraine thay Đại sứ tại Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa ký sắc lệnh miễn nhiệm Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna, trong bối cảnh Kyiv tiến hành cải tổ nhân sự cấp cao và tiếp tục đối mặt với các đợt tấn công quy mô lớn của Nga.

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Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna sau phiên điều trần trước Tiểu ban Phân bổ Ngân sách của Thượng viện Mỹ về vấn đề trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga, tại Điện Capitol ở Washington, D.C., ngày 3/12/2025. Ảnh: Reuters.

Theo sắc lệnh được công bố ngày 3/8, bà Olha Stefanishyna chính thức thôi giữ cương vị Đại sứ Ukraine tại Mỹ sau gần một năm đảm nhiệm chức vụ. Bà được bổ nhiệm làm đại sứ tại Washington vào tháng 8/2025, sau thời gian giữ chức Phó Thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu và hội nhập Euro-Đại Tây Dương.

Việc bà Stefanishyna rời nhiệm sở đã được truyền thông Ukraine dự báo trong nhiều tuần qua và được xem là một phần trong đợt điều chỉnh nhân sự ngoại giao của Kiev. Theo các nguồn tin Ukraine, bà đã thông báo với Tổng thống Zelensky về nguyện vọng thôi giữ chức từ tháng trước.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội sau khi quyết định miễn nhiệm được công bố, bà Stefanishyna cho biết việc rời cương vị đại sứ là quyết định cá nhân và không phải theo yêu cầu của Tổng thống Zelensky. Bà khẳng định trong thời gian công tác tại Washington, Ukraine vẫn duy trì được nguồn cung vũ khí và sự ủng hộ của Mỹ, mặc dù môi trường chính trị tại Washington có nhiều thay đổi theo hướng kém thuận lợi hơn đối với Kiev. Liên quan đến các thông tin về việc kê khai tài sản, bà cho biết sẽ có phản hồi riêng.

Động thái thay Đại sứ Ukraine tại Mỹ diễn ra trong bối cảnh Kyiv đang tiến hành đợt cải tổ nhân sự quy mô lớn. Trước đó, Ukraine đã thay thế Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng, đồng thời dự kiến tiếp tục điều chỉnh nhân sự tại nhiều cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Hiện trường sau cuộc tập kích quy mô lớn của Nga vào thủ đô Kyiv đêm 1/8 . Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, xung đột Nga-Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo phân tích của hãng tin AFP, Nga đã gia tăng đáng kể cường độ các cuộc tập kích bằng tên lửa nhằm vào Ukraine trong tháng 7. Cụ thể, Moscow đã phóng 376 tên lửa, cao hơn gấp đôi so với tháng trước, trong đó có 126 tên lửa đạn đạo. AFP cho biết số tên lửa đạn đạo được sử dụng chỉ trong tháng 7 tương đương khoảng một nửa tổng số tên lửa đạn đạo Nga đã phóng trong cả năm 2024.

Ngoài việc tăng cường sử dụng tên lửa đạn đạo, Nga được cho là đang triển khai nhiều hơn loại tên lửa hành trình chi phí thấp mang tên Banderol trong các đợt tấn công kết hợp với máy bay không người lái (UAV) và các loại tên lửa khác.

Trong bối cảnh Ukraine đang thiếu tên lửa đánh chặn và các hệ thống phòng không hiện đại, việc Nga tăng cường sử dụng các loại tên lửa có chi phí thấp với số lượng lớn được giới phân tích nhận định có thể làm gia tăng sức ép đối với năng lực phòng không của Kyiv.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.