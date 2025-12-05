Chàng trai dân tộc Mường vượt khó, truyền cảm hứng khởi nghiệp

Sinh ra và lớn lên ở xã miền núi Thạch Lập, anh Bùi Văn Phương (SN 1993, dân tộc Mường) là một trong những thanh niên tiêu biểu trong việc mạnh dạn làm du lịch cộng đồng gắn với việc giữ gìn bản sắc dân tộc. Anh cũng mạnh dạn xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp, bước đầu mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Anh Bùi Văn Phương chăm sóc đàn lợn đen bản địa.

Nhà nghèo, tốt nghiệp THPT, anh Phương gác lại ước mơ học tập để vào các khu công nghiệp làm công nhân và trải qua hàng loạt công việc mệt nhọc khác như bốc vác, hái cà phê thuê. Cố gắng là vậy, nhưng mức thu nhập không ổn định lại xa nhà khiến anh luôn trăn trở. Năm 2015 anh trở về quê nhà tại thôn Xuân Chính với quyết tâm tìm hướng lập nghiệp, làm giàu chính đáng.

Bước đầu, anh quyết định đầu tư máy móc, làm đường đi lại và trồng 2ha cam sành xen lẫn chanh tứ quý trên vùng đất đồi của gia đình. Vừa làm vừa học hỏi, đến năm 2018 vườn cam cho thu hoạch tốt với chất lượng và sản lượng cao, mang lại nguồn thu nhập khoảng 180 triệu đồng/năm. Thế nhưng, đến năm 2020, 2021 anh đã nếm vị “đắng” của cam sành khi diện tích cam xuất hiện tình trạng vàng lá, quả cam teo tóp sau đó lụi và chết dần. Dù đã bỏ không ít tiền, công sức chăm sóc nhưng những cây cam trên đồi không thể phục hồi, khiến anh loay hoay tìm hướng đi mới.

Năm 2022, anh đầu tư xe ô tô, mua lều trại, loa máy, lập nhóm thanh niên làm du lịch cộng đồng khoảng 10 thành viên nòng cốt, chủ yếu là xây dựng tour cắm trại trải nghiệm, tham quan đồi Hích- ngọn đồi với cảnh quan được ví như phiên bản Đà Lạt giữa lòng Thanh Hóa với không khí trong lành, mát mẻ quanh năm cùng cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ. Đồng thời kết nối với các hộ dân có homestay trong xã để du khách có thêm những trải nghiệm khi lưu trú dài ngày.

Từ năm 2022 trở lại đây, hàng năm anh cùng các bạn trẻ địa phương là người dẫn đường, giới thiệu, kết nối với khoảng 1.000 lượt du khách, chủ yếu là du khách trong tỉnh và Hà Nội, bên cạnh đó là một lượng nhỏ du khách nước ngoài. Hoạt động từ du lịch cộng đồng mang lại cho anh hơn 50 triệu đồng mỗi năm.

"Mặc dù thu nhập chưa cao, nhưng nhờ mô hình du lịch trải nghiệm tôi được tiếp xúc với nhiều người, nâng cao sự hiểu biết. Hiện tôi đang cùng bà con tu sửa con đường dẫn lên đồi Hích để thuận lợi hơn cho du khách trải nghiệm. Ngoài kết nối phục vụ nhu cầu lưu trú, ăn ở của du khách, tôi và gia đình cùng những người dân trong xã chú trọng giới thiệu với du khách về bản sắc văn hóa địa phương, ẩm thực và không gian văn hóa truyền thống của đồng bào Mường”, anh Phương chia sẻ.

Xác định phải có những sản phẩm kinh tế để vừa nâng cao thu nhập, vừa hỗ trợ cho việc làm du lịch, anh đầu tư 300 triệu đồng vào chăn nuôi gà, lợn bản địa, nuôi cá, trồng thêm 1ha dứa và gần 1,5ha lúa nếp. Hiện mô hình của anh có khoảng 1.000 gà ta, nuôi mỗi lứa hàng chục lợn đen, ao cá luôn có sẵn khoảng 30kg thịt. Sản phẩm vừa được tiêu thụ, vừa được kết nối để cung cấp, chế biến thành các món ăn đậm chất núi rừng cho du khách. Đặc biệt anh trồng gần 1,5ha lúa nếp hạt cau - loại đặc sản phù hợp với thổ nhưỡng và văn hóa “Ăn cơm nếp, ngủ nhà sàn” của người Mường. Sản lượng lúa được HTX dịch vụ nông nghiệp Toàn Thắng (xã Thạch Lập) bao tiêu và hiện nay là sản phẩm OCOP 3 sao.

Mô hình chăn nuôi, trồng trọt mang lại cho anh mỗi năm khoảng 100 triệu đồng. Hiện anh vừa trồng thêm 1ha dứa trên đồi và nghiên cứu khôi phục, phát triển loại lúa nếp cổ của địa phương (tên địa phương là nếp củ ngâu, nếp chấm trẻ) và tiến tới xây dựng thương hiệu cho loại lúa nếp này.

Bên cạnh đó, với vai trò là Bí thư chi đoàn thôn Xuân Chính, anh còn tham mưu nhiều ý tưởng sáng tạo về chương trình, phong trào công tác đoàn địa phương, nhiệt huyết tham gia các hoạt động tình nguyện. Đồng thời qua tổ chức đoàn, anh đồng hành, thắp sáng niềm tin và dẫn lối cho thanh niên địa phương trên con đường khởi nghiệp, làm giàu chính đáng trên quê hương mình.

Bí thư Đoàn xã Thạch Lập Phạm Thị Hương, cho biết: “Mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình kết hợp du lịch trải nghiệm của anh Phương đang mang lại tín hiệu tốt và là cơ hội để bà con học, noi theo, vươn lên thoát nghèo, hướng đến làm du lịch cộng đồng. Tổ chức đoàn luôn khuyến khích, tạo môi trường phát huy sự nhiệt tình, năng động, sáng tạo của thanh niên trong học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất, kinh doanh, giúp họ phát huy sức trẻ, vai trò, trách nhiệm của mình trong phát triển kinh tế”...

Bài và ảnh: Anh Tuân