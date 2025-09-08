Cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân

Là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” không ngại khó khăn, gian khổ, có mặt ở nơi xung yếu, hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, qua đó tăng cường gắn kết tình quân dân, là cánh tay nối dài giữa ý Đảng và lòng dân.

Đồn Biên phòng Tam Thanh phối hợp với 2 xã Tam Thanh và Tam Lư giúp Nhân dân khắc phục hậu quả do gió lốc và mưa lớn gây ra.

Trên khắp các vùng miền của quê hương xứ Thanh, ở nơi nào Nhân dân gặp khó khăn, thiên tai, hoạn nạn ở đó có người lính “Bộ đội Cụ Hồ”. Họ luôn là lực lượng đi đầu hỗ trợ, giúp đỡ người dân bất kể ngày hay đêm. Minh chứng rõ nét gần đây, đó là do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha), trên địa bàn xã Pù Nhi có mưa to kéo dài, khiến nhiều khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất. Đồn Biên phòng Pù Nhi đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện bám địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tập trung sơ tán, di chuyển tài sản của Nhân dân, đưa Nhân dân từ khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Cùng với đó, các lực lượng tổ chức cắm biển, bố trí nhân lực canh gác tại những điểm sạt lở, nước ngập sâu trên các trục giao thông trọng điểm. Các tổ công tác bám địa bàn để tuyên truyền, vận động Nhân dân không ra sông, suối hay vào rừng khai thác lâm sản trong điều kiện thời tiết bất lợi. Chỉ trong ngày 21/7/2025, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi đã tuyên truyền, vận động, hỗ trợ 57 hộ, với 317 nhân khẩu nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất sơ tán đến các trường học an toàn. Sau khi đưa người dân đến điểm tránh trú an toàn, đơn vị đã triển khai công tác khắc phục hậu quả; hỗ trợ lương thực, cấp thuốc miễn phí cho người dân.

Hay như sự việc diễn ra vào khoảng 18 giờ ngày 19/7/2025, trên địa bàn 2 xã Tam Thanh và Tam Lư gió lốc và mưa lớn đã làm tốc mái 21 ngôi nhà, đổ gãy 4 trụ đèn năng lượng mặt trời, thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu. Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Tam Thanh đã nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng khác xuống địa bàn giúp người dân lợp lại mái nhà bị tốc, dọn dẹp cây cối đổ, gãy... Ngoài ra, Đồn Biên phòng Tam Thanh còn tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại nặng để người dân sớm ổn định cuộc sống; đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó với mưa to, đề phòng sạt lở đất, lũ quét; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát những hộ gia đình có nguy cơ bị sạt lở đất, tuyên truyền, vận động bà con di dời đến vị trí an toàn, bố trí lực lượng sẵn sàng ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra...

Để ứng phó với cơn bão số 3 và số 5, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng chục nghìn lượt người, nhiều xe ô tô, xuồng máy của Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia ứng phó, giúp Nhân dân di dời khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời phân công lực lượng canh gác tại các tràn, ngầm, bến đò để bảo đảm an toàn giao thông và tính mạng cho người dân. Sau bão, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục duy trì 100% quân số sẵn sàng tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm như vùng trũng thấp, khu dân cư có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, các hồ đập, đê kè mất an toàn. Các đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản, ứng phó với tình huống phát sinh...

Trong thiên tai, hoạn nạn, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” lại được tỏa sáng, góp phần quan trọng kết nối sức mạnh “ý Đảng - lòng dân”. Tình quân - dân ấy không chỉ được thể hiện trong thiên tai, bão lũ mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm với Nhân dân trong đời sống thường ngày. Đó là các đơn vị quân đội đã đầu tư xây dựng nhiều công trình giao thông, trường lớp học, các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Nhiều đơn vị còn tích cực tham gia các phong trào “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em đến trường”; “Bộ đội biên phòng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Bộ đội biên phòng chung sức XDNTM, đô thị văn minh”; “Mái ấm giúp người nghèo nơi biên giới”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”... Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo sức khỏe cộng đồng, y tế thôn bản được thường xuyên tổ chức tại các xã vùng sâu, vùng xa, nhất là những nơi thiếu thốn về y tế...

Phẩm chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ” lại tiếp tục được nhân lên khi tỉnh Thanh Hóa cùng với các tỉnh, thành trong cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vai trò “cầu nối niềm tin” lại càng được thể hiện rõ nét. Cán bộ, chiến sĩ không quản ngại gian khó, đến từng hộ dân, từng thôn bản xa xôi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân.

Bài và ảnh: Xuân Minh