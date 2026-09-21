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Canada và Na Uy tăng cường hợp tác quốc phòng, chú trọng an ninh Bắc Cực

Lê Hà.
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20/9 Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre thảo luận về hợp tác quốc phòng, an ninh Bắc Cực và quan hệ thương mại trong bối cảnh môi trường địa chính trị tại khu vực này có nhiều thay đổi.

Canada và Na Uy tăng cường hợp tác quốc phòng, chú trọng an ninh Bắc Cực

Ngày 20/9 Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre thảo luận về hợp tác quốc phòng, an ninh Bắc Cực và quan hệ thương mại trong bối cảnh môi trường địa chính trị tại khu vực này có nhiều thay đổi.

Canada và Na Uy tăng cường hợp tác quốc phòng, chú trọng an ninh Bắc Cực

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Carney gửi lời chia buồn tới nhân dân Na Uy sau sự ra đi của Vua Harald V. Ông đồng thời nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Canada và Na Uy đang được mở rộng, trong đó có lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp quốc phòng.

Một nội dung đáng chú ý là kế hoạch hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm của Canada. Chính phủ Canada hồi tháng 7 đã lựa chọn tập đoàn Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) của Đức làm nhà cung cấp ưu tiên để đàm phán về dự án đóng tối đa 12 tàu ngầm cho Hải quân Hoàng gia Canada. Chính phủ Canada cho biết các tàu ngầm mới sẽ có khả năng hoạt động dưới lớp băng, phục vụ nhiệm vụ tại Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Bắc Cực.

Theo ông Carney, việc Canada và Na Uy tăng cường hợp tác có thể góp phần nâng cao năng lực của các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Hai nước cũng đang thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hàng hải và an ninh Bắc Cực.

Về thương mại, Thủ tướng Carney cho biết Canada đang duy trì đối thoại với Mỹ liên quan các mức thuế mới mà Washington có thể áp dụng. Canada đã áp dụng các biện pháp thuế đối ứng đối với một số hàng hóa Mỹ từ ngày 8/9, sau khi Mỹ áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada trị giá 27,6 tỷ USD.

Trong khi đó, ông Støre cho biết Na Uy và Canada có lợi ích chung trong việc tăng cường an ninh tại Bắc Cực, đồng thời tiếp tục hợp tác về quốc phòng, công nghiệp và công nghệ. Chính phủ Na Uy xác nhận ông Støre đang có chuyến thăm Canada trong ngày 20-21/9 và dự kiến hội đàm song phương với Thủ tướng Carney.

Hai bên cũng đề cập các vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu, năng lượng và nguồn nguyên liệu quan trọng tại Bắc Cực.

Lê Hà.

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#Canada #Na uy #Bắc cực #Thủ tướng #An ninh #Quan hệ thương mại #tăng cường hợp tác #Chính phủ

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